Visite las películas de las películas de Abdolreza Kahani ‘Motorician’, Edimburgo Bound

Visitar películas ha adquirido los derechos de ventas mundiales a «Motorician», la última característica del cineasta iraní Abdolreza Kahani, que se estrenará mundialmente en competencia en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo 2025.

Protagonizada por Nima Sadr («un santuario») y Gola y Puya Razavi, «Motorician», producido por Niva Art, se centra en un trabajador funeral solitario en Canadá encargado de preparar los cuerpos de los exiliados iraníes fallecidos de acuerdo con su tradición. Cuando una solicitud inesperada proviene de un cantante disidente al esconderse, su soledad y rutina se rompen, y por lo tanto es su pasividad.

«Hemos pasado mucho tiempo cultivando el cine externo, y ‘Motorician’ tiene el espíritu del mejor cine independiente de décadas pasadas mientras incorpora un mensaje político y económico vital para hoy», dijo el presidente de Visit Films, Ryan Kampe.

Kahani, conocido por morder las sátiras sociales a menudo censuradas como «allá» y Karlovy, el ganador «Twenty», ha abrazado recientemente lo que él llama «cine de una persona», arrojando tripulaciones, ciclos de financiación y formalidades para hacer películas completamente solas, a menudo con solo un teléfono en mano.

«Cuando hice ‘un santuario’, comencé a trabajar solo. Y me sentí bien. No como una declaración audaz, así como algo que encaja. Lo llamo cine de una sola persona. Vivo simplemente, con solo una maleta. Quiero esa misma simplicidad en el cine: intuitivo, ligero y libre. Me ayudó a volver a algo esencial», dijo Kahani. Variedad.

«Motorician» es su segunda característica utilizando este método de retroceso, siguiendo «un santuario» que interpretó a Edimburgo el año pasado. Para Kahani, el cambio fue filosófico y práctico. «Después de muchos años haciendo películas con grandes tripulaciones, llegué a un punto de agotamiento, no con el trabajo en sí, sino con todo lo que lo rodeaba», explicó. «Necesitaba volver a conectarme con algo más honesto».

Esa honestidad surge a través del proceso de la película tanto como su trama. No había un guión fijo. Las escenas fueron escritas y descartadas a medida que la historia evolucionó orgánicamente, conformada por el estado de ánimo, lo que estaba disponible en el día. «El proceso estaba vivo», dijo. El humor, la conmoción y la intriga son el resultado.

Aún así, Kahani se apresura a distanciar su enfoque de ser una recomendación. «No es para todos. Necesitas humildad, paciencia y la capacidad de dejar ir el control. No hay foco. No hay tripulación. Solo tú, tu teléfono y la historia».

Esa historia toca mucho más que los rituales tranquilos de la muerte, ampliando siempre las realidades y los inmensos peligros de vivir con un espíritu independiente. Para Kahani, quien se ha enfrentado a la censura en Irán y el exilio en el extranjero, se trata de urgencia.

«No podía quedarme callado. No podía desplazarme, publicar o esperar. Tuve que actuar», dijo. «El alcance de la República Islámica se extiende mucho más allá de Irán. En peligro de la vida en todo el mundo, incluidas las de las personas en esta película».

Las actuaciones también llevan esa tensión. «La energía de Nima en ‘Motoricista’ es completamente diferente de ‘un santuario’, incluso si los personajes provienen de raíces sociales similares», dijo Kahani. «Y Gola, aunque es una cantante en la vida real, se preparó en serio para este papel. No se está interpretando a sí misma, está construyendo a alguien nuevo».

Sin fondos institucionales y sin respaldo de producción tradicional, Kahani permanece resuelto. «Si llega el apoyo, lo tomaré. Si no, seguiré haciendo la película. Tal vez algún día lanzaré películas sin un nombre de país, como un atleta sin bandera».

«El cine es como respiro», dijo. «No espero. Trabajo para permanecer despierto. Para no entumecerse».

«Motorician» es ejecutivo producido por Zahra Safari, Kahani y Sadr. Visit Films maneja los derechos globales.