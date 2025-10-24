Visite el internado islámico Al Khoziny, secretario general de Golkar Sarmuji: conéctese como amigos

Sidoarjo, VIVA – Secretario General del Partido Golkar METRO. Sarmuji visita la cabaña internado islámico Al KhozinyBuduran, Sidoarjo, Java Oriental, el viernes 24 de octubre de 2025, para expresar sus condolencias por el desastre del colapso de la sala de oración del internado islámico que se cobró muchas vidas y al mismo tiempo continuar los lazos de hermandad con el cuidador del internado islámico, KH Abdus Salam Mujib.

«Como hermanos musulmanes, compartimos nuestras condolencias por el desastre ocurrido en el internado islámico de Alkhozini. Que Alá devuelva al cielo a los que murieron y que sus familias tengan paciencia», explicó Sarmuji.

Según Sarmuji, la visita también tuvo como objetivo fortalecer la hermandad. Sarmuji vino acompañado por el presidente del DPD del Partido Golkar de Java Oriental, que también es miembro de la Comisión V de la Cámara de Representantes, Ali Mufti, así como por el presidente del DPD del Partido Golkar de Sidoarjo Regency, que también es miembro del PRD de Java Oriental, Adam Rusydi.

Sarmuji, secretario general del Partido Golkar, en el internado islámico Al Khoziny de Sidoarjo

«Mi esposa y el cuidador del internado islámico Al Khoziny todavía están relacionados porque comparten el mismo linaje que Kiai Hamdani, el fundador del internado islámico Siwalan Panji del linaje de Kiai Ya’qub. La diferencia es que, si Al Khoziny es de la hija de Kiai Ya’qub, Ning Fatimah y está casado con Kiai Khozin, mi esposa es de Ning Aisyah», afirmó el legislador de Java Oriental en su declaración escrita.

Esta visita, según Sarmuji, quien también se desempeña como presidente de la Fracción del Partido Golkar de la RPD de RI, no es sólo una forma de empatía, sino también una forma de preocupación por el mundo de los internados islámicos, que durante mucho tiempo han sido un pilar importante de la educación y la moral comunitaria. Espera que el desastre que sufrió Al Khoziny se convierta en una lección colectiva para fortalecer la atención a la seguridad y la infraestructura educativa basada en internados islámicos.

Mientras tanto, el presidente del DPD Golkar de Java Oriental, Ali Mufti, expresó su compromiso de ayudar al internado islámico, especialmente en el aspecto de restauración y reconstrucción de las instalaciones del internado islámico.

«Nos comunicaremos con el Ministerio de Obras Públicas, como nuestro socio de trabajo en la RPD, para que podamos brindar apoyo técnico y programas relevantes», dijo Ali Mufti.

La visita de Sarmuji y los funcionarios del Partido Golkar fue recibida calurosamente por los cuidadores y la familia extendida del internado islámico Al Khoziny. Además de mantenerse en contacto, el grupo también oró juntos por las víctimas y las familias que quedaron atrás.