Visite a las víctimas del colapso de la Asamblea Taklim en Bogor, las condolencias de una condolencia profunda

Yakarta, Viva – Ministro de Religión Nasaruddin Umar visitó a las víctimas del colapso del edificio Asamblea Taklim al celebrar el evento de cumpleaños del Profeta Muhammad en Ciomas, Regency Bogoresta mañana. Se sabía que el incidente llevaba a 3 personas asesinadas y docenas de otras resultaron heridas.

Nasaruddin Umar fue al Hospital General de Bogor City (RSUD), que es la más víctima de las víctimas. Expresó su profunda tristeza y preocupación por el desastre que sucedió a los adoradores de la Asamblea Taklim.

«También estamos preocupados y más profundos condolencias por este incidente», dijo Nasaruddin en Bogor, citado de TVONENEWS, Domingo 7 de septiembre de 2025.

También rezó por las víctimas que murieron para conseguir un lugar noble y los heridos recibieron curación.

«Oramos juntos, con suerte, aquellos que mueren obtienen un grado de Shaheed, porque murió mientras conmemoraba el cumpleaños del Profeta Muhammad. Esto es el destino y la voluntad de Allah SWT», dijo.

El Ministerio de Religión continuó que también coordinará inmediatamente con varias partes, incluida la Agencia Nacional Amil Zakat (Baznas) relacionada con este incidente. En particular, para ayudar a renovar el edificio de la Asamblea Taklim dañado por el incidente.

«Inmediatamente coordinaremos con partes relacionadas como Baznas y el Ministerio de Religión para ayudar a renovar edificios dañados», dijo.



El edificio de la Asamblea Taklim se derrumbó en Bogor. Foto : Documentación de TVONENEWS/Aldi Herlanda.

Anteriormente, un edificio de la asamblea en la aldea de Sukamakmur, Ciomas Bogor Regency se derrumbó cuando sostenía el cumpleaños del Profeta Muhammad.

Un residente llamado Iwan le dijo a los segundos del incidente que mató a las tres personas. Iwan dijo que en ese momento, los residentes estaban ocupados y Tyahdu asistió al evento de cumpleaños del Profeta.

Pero inmediatamente se volvió tenso cuando el edificio que todavía era una condición incompleta colapsaba. Durante el incidente, afirmó escuchar los gritos de las madres que fueron histéricas durante el incidente.

«Sí, hay gritos, las voces de las madres, cuando el incidente se horrorizó», dijo.

Se sabe que el edificio está en las tierras de la tierra, y todos los residentes que asistieron al evento estaban arriba. Cuando se derrumbaron, se cayeron inmediatamente, incluso algunos de ellos fueron enterrados por las paredes del edificio.



El edificio de la Asamblea Taklim se derrumbó en Bogor. Foto : Documentación de TVONENEWS/Aldi Herlanda.

«Todo arriba, debajo está vacío, así que cuando colapsas todo», dijo.

Mientras tanto, el regente de Bogor, Rudy Susmanto, reveló que el gobierno regional (PEMDA) soportaría todo el tratamiento de las víctimas que resultaron heridas.

«El gobierno de Bogor Regency está relacionado con todo el financiamiento de los hospitales que murieron, ayudaremos y seremos totalmente responsables», dijo.

Informe Aldi Herlanda