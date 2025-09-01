Visitas turísticas En julio de 2025 translúcido 1.48 millones, BPS reveló los 3 países de origen

Yakarta, Viva – Oficina Central de Estadísticas (Bps) A través del Diputado de Estadísticas de Distribución y Servicio, Pudji Ismartini informó, el número total de visitas turísticas extranjeras (turistas) a Indonesia sobre Julio de 2025 alcanzó 1.48 millones de visitas.

Dijo que el número aumentó un 13.01 por ciento en comparación con la cantidad total visita al turista En el período de julio de 2024, que llegó a 1.31 millones de visitas.

«Acumulativamente, a lo largo de enero-julio de 2025 BPS registró una visita turística total alcanzó los 8,53 millones de visitas, un aumento del 10,04 por ciento en comparación con el mismo período en 2024», dijo Pudji en una teleconfección, lunes 1 de septiembre de 2025.

Diputado de estadísticas de distribución y servicios de BPS, Pudji Ismartini.

Además, Pudji también informó el número de viajes turísticos de archipiélago (WISNUS), también conocido como turismo nacional en julio de 2025, que alcanzó los 100.20 millones de viajes, un 29.72 por ciento en comparación con julio de 2024.

«Acumulativamente, a lo largo de enero-julio de 2025, el número de viajes de Wisnus alcanzó los 713.98 millones de viajes, un aumento de 19.25 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado», dijo Pudji.

Mientras se basa en el origen del país, BPS informa tres país natal Eso es un contribuyente turístico mayoría Para Indonesia en julio de 2025, a saber, Malasia, Australia y China.

Pudji detalló a cada uno de los países más turísticos que contribuyen en ese período, a saber, de Malasia en un 14,32 por ciento, Australia en un 11,69 por ciento y turistas de China en un 9,76 por ciento.

«Cuando se ven con más detalle, las visitas turísticas en julio de 2025 son realizadas principalmente por turistas de Malasia, a saber, el 14.32 por ciento, Australia 11.69 por ciento y turistas de China en un 9.76 por ciento», dijo.

Para obtener información, BPS también señala que cuando se ve desde el tipo de entrada al país, la entrada principal es el modo de transporte aéreo (aeropuerto internacional), el modo de transporte marítimo (puerto internacional) y el modo de transporte terrestre (atordero/plbn), un total de 1.30 millones de visitas. Mientras que los que entraron por la entrada a la frontera (fronteras de tierra y mar) fueron 177.61 mil visitas.

Luego, para el número total de visitas a través de la entrada principal, el más contribuido por el modo de transporte aéreo (aeropuertos internacionales) con una participación del 84.50 por ciento, el modo de transporte marítimo (puerto internacional) 12.43 por ciento y el modo de transporte terrestre (PLBN) con una parte.07 por ciento.