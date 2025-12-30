Visitantes de recuerdo viral en el templo de Prambanan: esto es lo que dice el administrador

VIVA – Un vídeo que muestra a un grupo de personas cantando frases de dhikr y tayyibah en la zona. templo de prambananYogyakarta, se volvió viral en las redes sociales.

Lea también: Prestación de servicios para hindúes en todos los rincones del país de forma rápida, transparente y feliz



En el vídeo subido a la cuenta de Instagram @fakt.noticiasSe vio a varias personas con turbantes blancos sentadas con las piernas cruzadas en una esquina del patio del templo de Prambanan mientras cantaban. recuerdo juntos.

«Lailahaillallah-lailahaillah», dijo el grupo de personas.

Lea también: El fenómeno de la memoria digital: una aplicación religiosa cada vez más popular entre los musulmanes en Indonesia



Esta acción llamó inmediatamente la atención de los visitantes del lugar. Se vio a varias personas filmando las acciones de un grupo de hombres con turbantes.

En respuesta a esto, el Secretario Corporativo InJourney Destination Management PT Parque Turístico del Templo (TWC), Destianana Nurina, se disculpó por las molestias sentidas por los visitantes. También enfatizó que fortalecerá la supervisión conjunta con la Región X de BPK y las fuerzas de seguridad locales.

Lea también: Conmemoración del Mes de la Independencia 2025 iniciada con Zikr y oración nacional en lugares históricos



Nurina explicó que las actividades de oración y conmemoración se llevaron a cabo en el lado norte del Templo de Shiva el 25 de diciembre de 2025 alrededor de las 11.00 horas por un grupo de 11 personas de Semarang, Java Central. Esta ubicación está incluida en la zona central del templo de Prambanan, que tiene regulaciones estrictas con respecto a las actividades de los visitantes.

PT TWC enfatizó que el Templo de Prambanan no es solo un destino turístico, sino un símbolo de armonía, tolerancia y valores nobles de la nación.

«Respetamos toda forma de expresión espiritual comunitaria, pero todas las actividades en la zona central deben cumplir con las regulaciones aplicables para mantener la sostenibilidad y el confort de los visitantes», dijo Nurina, citada por VIVA Jogja Martes 30 de diciembre de 2025.

El templo de Prambanan en sí es un complejo de templos. hindú el más grande de Indonesia y ha sido designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1991. Este complejo consta de más de 240 edificios de templos, con el Templo de Shiva como estructura principal a 47 metros de altura.

Como uno de los principales destinos nacionales, la zona del Templo de Prambanan es visitada por más de 1,5 millones de turistas cada año. Los datos de PT TWC registran un aumento en el número de visitas en 2024 en línea con la recuperación del sector turístico. Con estatus de patrimonio mundial, todas las actividades en la zona central del templo demuestran la importancia del cumplimiento de la normativa aplicable.