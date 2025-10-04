Visitado temprano en la mañana, los teléfonos celulares a los automóviles no han sido devueltos

Yakarta, Viva – Conflicto legal entre Ceniza Y el ex empleado, la presidenta de AYU, Nurisa, cada vez más destacando al público. Después de ser reportado por presunta malversación de fondos, AYU ahora informó a Ashanty por cargos de privación de activos y acceso ilegal.

En su declaración a través de una conexión de video en su oficina de asesoramiento legal, DePok, el viernes 3 de octubre de 2025, AYU reveló la cronología del incidente que experimentó el 28 de mayo de 2025. ¡Desplácese para obtener más información!

«En ese momento fui acompañado por un cliente, llegué al cliente, informé, después de que fue llevado a la oficina verde de Dipta Nusantara», dijo Ayu.

Al llegar a la oficina, AYU afirmó ser interrogado por varios empleados de Ashanty relacionados con la supuesta malversación de fondos.

«Luego, después de ser interrogado, de hecho allí lo admito, hubo un error. Luego comenzó a tomar un teléfono celular», dijo Ayu.

El interrogatorio, dijo Ayu, tuvo lugar frente a muchas personas.

«Hay abarrotada, está la madre Ashantía, también está el Sr. Anang, luego hay un equipo de YouTube, Ramailah, puede haber más de 10 personas allí», dijo.

Después de asegurar el teléfono celular, se dijo que el equipo de Ashanty solicitó una contraseña y acceso a la banca M de AYU. No solo eso, una bolsa que contiene computadoras portátiles, billeteras, KTPS y tarjetas de cajero automático también fue confiscada.

«Entonces mi bolsa está en la posición de Lumiere, la bolsa tiene una computadora portátil, hay una billetera, KTP, cajero automático, entonces. Se le preguntó por la fuerza», agregó Ayu.

Se tomaron activos en casa

Ayu dijo, unos días después, el equipo de Ashantía llegó a su residencia en Cirendeu temprano en la mañana.

«Llegó a la casa a las 3:00 de la mañana tomando un automóvil, un certificado de la casa, y luego tomó las joyas. Pero el certificado de la casa se invirtió, por lo que solo el automóvil y las joyas estaban allí», dijo.

También mencionó la intimidación de un empleado de cenizas llamado Tony. Según Ayu, había tratado de comunicarse para recuperar estos artículos, pero su acceso estaba cerrado.

Ashanty supuestamente tomó los activos como una forma de garantía para la supuesta malversación de fondos.

«Al principio dijo para garantía. Pero al principio dije que era cooperativa, venía cuando me llamaron y tampoco huya», explicó Ayu.