Visita a Oriente Medio, Said Aldi nombró a Rahmaddian Shah como subdirector de AMPG

Jacarta – Presidente General del PP AMP dijo aldi Al Idrus nombró a M. Rahmaddian Shah presidente general interino del PP AMPG.

El nombramiento se realizó en el Pleno de la Dirección de AMPG, el lunes 26 de enero de 2026, en sustitución de Said Aldi, que actualmente realiza una visita a Oriente Medio y Europa.

«El nombramiento de Rahmaddian Shah como presidente general interino del PP AMPG se debe a que el presidente general del PP AMPG y decenas de administradores realizaron una visita amistosa de 20 días a varios países de Oriente Medio y Europa», dijo Said a los periodistas el miércoles 28 de enero de 2026.

«Continuó con la Umrah con PP AMPG en la serie del 24 aniversario de AMPG», continuó.

Said explicó que la visita fue uno de los pasos estratégicos de la organización para mantener el liderazgo, fortalecer la solidez del cuadro y garantizar la efectividad de la implementación de la agenda de actividades futuras de AMPG.

Durante este evento, Said dijo que también asignó a Rahmaddian Shah para asistir a varios DPD I Musda. Golkar en una serie de áreas. También se confía en él para llevar a cabo su mandato como presidente del Comité Directivo (SC) en la conmemoración del 24º aniversario de AMPG el 11 de febrero de 2026.

Mientras tanto, Rahmaddian Shah enfatizó que la serie de conmemoraciones del aniversario de AMPG debe interpretarse como un impulso para fortalecer la organización, no solo como un evento ceremonial.

«Antes del aniversario de AMPG, como afirmó el presidente general, este momento no es sólo un evento ceremonial, sino también una fuente de entusiasmo por la gloria de la comunidad», dijo Rahmaddian.

Acercándose al 24º aniversario de la AMPG, el partido ha preparado una serie de eventos, empezando por el Ramadhan Safari 1447 H, que coincide con el mes de ayuno.

Mientras tanto, en el momento culminante de la conmemoración del 24º aniversario de AMPG, se llenarán de reuniones nacionales halal bihalal y AMPG a las que se prevé que asista directamente el presidente general del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia.