Visita a Knitting Village, Melly Goeslaw: no solo ceremonial

Bandung, VIVA – Miembro de la Comisión X de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia (DPR RI), Melly Goeslawrealizó una visita de trabajo durante el receso en Kampung Rajut RW 05, Bandung, el domingo 12 de octubre de 2025. Con el tema «Tejiendo nuestras esperanzas», esta visita fue un foro para que Melly absorbiera las aspiraciones directamente de la comunidad, especialmente de los actores de la economía creativa.

Melly Goeslaw, representante del pueblo del Distrito Electoral (Dapil) de Java Occidental I (ciudades de Bandung y ciudades de Cimahi), aprovechó el receso de la RPD de RI para reunirse cara a cara con artesanos del tejido, líderes comunitarios, grupos de jóvenes y mujeres, así como personas con discapacidad en Knitting Village. De acuerdo con el ámbito de trabajo de la Comisión X, esta reunión se centra en temas de educación, cultura, turismo, economía creativa, así como deportes y juventud. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

En este diálogo, Melly Goeslaw afirmó firmemente la importancia de que el gobierno brinde apoyo real a la economía creativa basada en la sabiduría comunitaria y local. Según él, este sector es un pilar fuerte para potenciar la economía de la comunidad en la era pospandemia. Incluso elogió el entusiasmo y la creatividad de los vecinos.

«Este Knitting Village es un símbolo de la perseverancia y la creatividad de los residentes de Bandung. De simples hilos nace un trabajo de gran valor. Quiero asegurar que la creatividad de residentes como este no sólo sobreviva, sino que se desarrolle con un apoyo político real», dijo Melly Goeslaw, en su declaración, citada VIVA.

Además del diálogo, Melly Goeslaw también visitó directamente la galería que exhibía los productos de punto de los residentes. También mantuvo conversaciones en profundidad con los artesanos sobre diversas necesidades urgentes, como la formación de habilidades, el acceso al capital y la posible colaboración con los sectores de educación y turismo.

Melly Goeslaw enfatizó que la sinergia entre el gobierno, la comunidad y los actores empresariales locales es la clave principal para que el potencial de Kampung Rajut pueda seguir desarrollándose rápidamente.

«Este receso no es sólo un evento ceremonial, sino un espacio para escuchar. Es de la comunidad de donde nace la inspiración para políticas imparciales. Quiero que Bandung y Cimahi se conviertan en centros de una economía creativa sostenible e inclusiva», enfatizó la figura que también es conocida como músico.