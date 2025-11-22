Virgil van Dijk enojado después de la masacre de Liverpool en Nottingham Forest: ¡Todos tenemos que pensar en ello!

Jacarta -bek Liverpool, Virgilio van Dijk expresó su frustración después de que su equipo perdiera Bosque de Nottingham con un marcador aplastante de 0-3 en Anfield el sábado 22 de noviembre de 2025 por la noche WIB.

Después del partido, Van Dijk enfatizó que la principal debilidad de los Rojos en este partido fueron los errores repetidos en defensa.

«Hemos encajado demasiados goles fáciles», afirmó Van Dijk citado en Expresar Domingo 23 de noviembre de 2025.



Virgil van Dijk, capitán del Liverpool (izquierda)

El defensa de la selección holandesa también destacó la poca concentración de la línea defensiva a la hora de afrontar las jugadas a balón parado y los duelos importantes.

Esta derrota fue la sexta del Liverpool en primera división esta temporada y los colocó en la undécima posición en la clasificación. Los de Arne Slot no supieron responder a la resistencia del equipo de Sean Dyche, que luchaba por salir de la zona de descenso.

Van Dijk admitió que después de quedarse atrás, los jugadores del Liverpool parecían nerviosos y empezaron a apresurarse en la toma de decisiones.

«No fuimos buenos en términos de lucha, ataque y lucha, demasiado apresurados. La situación es muy difícil en este momento», afirmó.

Van Dijk enfatizó que esta derrota era una responsabilidad colectiva, no sólo de ciertos individuos. Según él, el fútbol es un juego de equipo, por lo que todos los jugadores deben estar dispuestos a mirar dentro de sí mismos y trabajar más duro.

«Esto es un problema. Todos en el equipo también deben ser responsables. Todos tenemos que analizarlo», afirmó.