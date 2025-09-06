Virales Flogns Mass Gudang Garam, mira a la figura de Susilo Wonowidjojo y ganancias que se desplomaron

Kediri, Viva – Noticias de terminación del empleo o Despido En Indonesia nuevamente sobresaliendo.

Esta vez vino de Kediri, Java Oriental. Es pt Gudang Garam TBK (GGRM) Supuestamente realizando despidos masivos, como del video viral en las redes sociales X (Twitter) que muestra a docenas de legendarios trabajadores de fábricas de cigarrillos se está reuniendo.

En el video, visto a varios empleados con uniformes que llevan el logotipo de Gudang Garam, pareciendo estrechar la mano mientras lloran por una señal de separación.

Si la información es cierta, entonces hay varios factores que la influyen.

A partir de la oferta limitada del tabaco, la falta de innovación de los productos de cigarrillos en el ajuste de las tendencias del mercado, el aumento de la circulación de cigarrillos ilegales y el mayor impuesto especial de impuestos fiscales.

Hasta ahora, el Gudang Garam (GGRM) no ha dado una declaración oficial relacionada con los despidos masivos.

Aunque no pierde dinero, la legendaria compañía de cigarrillos con sede en Kediri, East Java, ha experimentado una disminución muy fuerte en las ganancias.

En 2023, Gudang Garam aún pudo registrar una ganancia de Rp5.32 billones. Sin embargo, fue el último año en ganar CUAN.

Basado en los estados financieros del primer semestre publicados en la información sobre la Bolsa de Valores de Indonesia (IDX), el 31 de julio de 2025, Gudang Garam registró una ganancia rentable al propietario de la entidad matriz o una ganancia neta de RP117.16 mil millones.

Las ganancias de GGRM también disminuyeron un 87.34 por ciento en comparación con las ganancias en el mismo período del año anterior (interanual) de Rp925.52 mil millones.

Esta disminución en las ganancias está en línea con la reducción de los ingresos del almacén de sal. En el semestre I 2025, los ingresos de Gudang Garam se registraron en RP44.37 billones, un 11,29 por ciento menos que el primer semestre de 2024 de RP50.02 billones.

Gudang Garam es propiedad de la familia Wonowidjojo a través de la empresa matriz de PT Suryaduta Investama, que controla el 69.29 por ciento de las acciones.

Conglomerado Susilo wonowidjojo Conviértase en el principal accionista, así como la segunda generación de sucesores comerciales, fue pionero por Surya Wonowidjojo en 1958.

Además, Susilo Wonowidjojo también tiene un stock directo de 0.09 por ciento. Su hermano menor, Juni Setiawati Wonowidjojo, fue registrado con el 0,58 por ciento de las acciones, además de servir como comisionado presidente de Gudang Garam.

Fuera de Susilo Wonowidjojo y Juni Setiawati, otros accionistas de Gudang Garam (GGRM) incluyen a Lucas Mulia Suhardja y PT Suryamitra Kusuma (6.26 por ciento), mientras que el resto es propiedad del público (23.78 por ciento).