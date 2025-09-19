¡Viral! Unika Santu Paulus Ruteng Kkn Student es colocado en un antiguo edificio de pollo.

NTT, Viva – Viral en las redes sociales, un grupo de estudiantes de la Universidad Católica de Santu Paulus Ruteng que estaban experimentando una conferencia de trabajo real (KKN) en Rado Village, Distrito Cibal, Manggarai Regency, East Nusa Tenggara (NTT), obligado a ocupar Edificio de gallina de pollo.

En la circulación del video, sus condiciones residenciales son muy alarmantes. Las ubicaciones que están directamente al lado de un gallinero causan un olor picante del estiércol de pollo y las moscas.

El antiguo edificio de pollo cooperativa se utiliza como residencia para los estudiantes de Kkn Unika Paulus Ruteng Foto : Captura de pantalla de redes sociales

El edificio solo se usa y usa banner y no puede proteger bien cuando llueve mucho. Otro video muestra un techo con goteras hasta que el agua entra y moje el suelo, haciendo que el piso fangle.

«Nuestra condición tiene alojamiento ahora, muchachos, toda lluvia húmeda, la ropa no puede dormir», dijo un estudiante en una grabación citada por Viva, viernes 19 de septiembre de 2025.

Además, las camas para estudiantes solo se basan en una alfombra sin colchón. Según los residentes, el espacio ocupado por los estudiantes varones era de hecho un ex gallinero. La ubicación no está lejos de SMP Negeri 7 Cibal y la Casa del Head de Village.

Inicialmente, los estudiantes de KKN fueron colocados en la casa del jefe de la aldea, mientras que los estudiantes varones ocuparon la oficina de la unidad PDAM. Pero después de que el PDAM prohibió el uso del edificio, todos los estudiantes finalmente fueron transferidos al edificio cerca del antiguo gallinero.

«Para que ambos vivamos en el gallinero, estamos adentro, los hombres están afuera para la cabaña, así que al lado de la cocina», dijo una fuente.

La condición también recibió el centro de atención del comité KKN. Uno de los comités que realizó monitoreo dijo que el tratamiento no era factible.

«En mi opinión, a nuestros estudiantes son tratados de manera inapropiada por esta aldea dándoles inapropiados para vivir en los pollos de la aldea de Rado. El estado de residencia es muy inapropiado, especialmente durante la temporada de lluvias como esta. Las habitaciones para hombres ni siquiera son las paredes», escribió el comité.

Este problema fue dirigido inmediatamente por los funcionarios del campus. En un mensaje que circula en el Grupo de Estudiantes de KKN, la Universidad confirmó que el problema era una preocupación seria.

«Los problemas que enfrentan los hermanos menores en Rado Village se han convertido en una grave preocupación para los funcionarios del campus. Por favor, comuníquese y coordinen lo mejor posible con el jefe de la aldea o el jefe de la aldea de la aldea. Si el jefe de la aldea/jefe de la aldea no cambia el nombramiento de residencia, entonces nos comunicaremos con el Asistente 1 y el subdistrito cibal», dijo la declaración del campus.

El jefe de Rado Village, Bernadus Ncuang, admitió que el video viral era cierto. Sin embargo, enfatizó que el edificio no era un gallinero, sino una antigua residencia de un ganado de pollo propiedad de residentes.

Bernadus agregó que después de una semana, los siete estudiantes de KKN habían sido trasladados a las casas de los residentes.

«De hecho, en promedio en este Rado no hay casas de residentes que estén listos para aceptar estudiantes de KKN», dijo cuando se confirmó, el viernes (19/9/2025). (Jo Kenaru/Tvone/NTT)