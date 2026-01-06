¡Viral! Una serie de polémicas declaraciones de Azkiave, creador de contenidos que se casó con jóvenes y satirizó a la Generación Z

Jacarta – Las redes sociales se han llenado recientemente de cifras. creador de contenido joven llamado azkiave. El nombre completo de la propietaria, Azkia Vidiana Putri, es conocida como una creadora y joven empresaria de 19 años que comparte activamente su visión de la vida a través de las cuentas de Instagram y TikTok @azkiave.

Varios contenidos que subió provocaron un amplio debate, especialmente en relación con opciones de vida que algunos ciudadanos consideraban inusuales.

La decisión de Azkiave de casarse siendo joven con un hombre de 29 años se convirtió en el punto de partida para la atención de los internautas. La cosa no termina ahí, sus puntos de vista sobre la madurez, la Generación Z, la educación y su estilo de entrega también generan pros y contras.

A continuación se presentan una serie de declaraciones polémicas de Azkiave que han sido ampliamente comentadas por el público, tal y como se resumen en varios de sus vídeos virales.

1. Casado a los 19 años

El nombre de Azkiave empezó a surgir después de que compartiera abiertamente la historia de su matrimonio a los 19 años. Esta decisión generó diversas reacciones, que van desde el apoyo hasta duras críticas.

En una de sus subidas, Azkiave valora que hay una mentalidad que, según él, hace que los jóvenes sientan que no están preparados para asumir grandes responsabilidades.

«Dejen de normalizar la ‘edad adulta tardía’. ¿Lo saben? Estamos condicionados a sentir que no estamos listos todo el tiempo. Cuando tenemos 19 años nos llaman niños. A los 22 se dice que nos acabamos de graduar. A los 25 se dice que sólo estamos tratando de trabajar. ¿Finalmente? Somos complacientes, posponemos grandes responsabilidades (crear) en nombre de ser jóvenes», escribió Azkiave en su TikTok, citado el martes 6 de enero. 2026.

Algunos internautas consideran que esta afirmación es inspiradora, pero muchos también creen que el matrimonio precoz no puede utilizarse como punto de referencia para determinar la preparación de todos los jóvenes.

2. Estilo de vida insinuante Generación Z

La polémica volvió a surgir cuando Azkiave subió sus opiniones sobre la Generación Z. Consideró que la narrativa de «todavía joven» se utilizaba a menudo como excusa para evitar grandes responsabilidades.

Esta opinión se considera ofensiva porque se considera que generaliza las condiciones de la generación más joven que tiene diferentes orígenes.

«De hecho, en la naturaleza islámica, la línea de partida para la madurez es clara: Akil Baligh. Luego se convierte en Mukalaf», dijo.

3. Mencione la «adolescencia prolongada», lo que desencadena pros y contras.

Azkiave también aborda el concepto de adolescencia prolongada. Según él, los estándares sociales actuales hacen que los jóvenes se adormezcan y pospongan sus compromisos en la vida.