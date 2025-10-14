¡Viral! Una pareja de Lampung insulta a una tribu javanesa en las redes sociales

Lampung, VIVA – Un video que muestra a una pareja de Lampung de repente se volvió viral en las redes sociales después de hablar sobre ello. insulto étnico javanés.

En el vídeo que circula en las redes sociales, se ve a un joven de iniciales MA (21), residente de Tanjung Bintang, en el sur de Lampung, conduciendo un camión fuso con su novia, DC (19), residente Ciudad.

Se escuchó casualmente a la mujer que grabó el vídeo decir palabras insultantes que supuestamente estaban dirigidas a la tribu javanesa.

Poco después, los residentes que reconocieron la ubicación de los dos interceptaron el camión en el que viajaban en el área de Sukarame, Bandar Lampung. Luego, la pareja fue detenida y trasladada a la comisaría para ser interrogada.

Durante el examen, la MA y el DC argumentaron que el vídeo se hizo sólo para bromas personales, sin la intención de insultar a la tribu javanesa. Sin embargo, resultó que la carga ya había sido compartida en TikTok por su amigo MV y se volvió viral.

Para calmar la situación, la policía llevó a cabo una mediación entre los tres perpetradores y representantes de la Asociación Comunitaria Javanesa (Puja Kesuma) de la provincia de Lampung.

El presidente de Puja Kesuma, Nuryono, afirmó que su partido aceptó las disculpas de los perpetradores y apeló al público a mantener una atmósfera pacífica.

«Aceptamos sus disculpas. Esta es una lección importante para que todas las partes tengan más cuidado al utilizar las redes sociales», dijo Nuryono, citado por tvOnenewsMartes 14 de octubre de 2025.

Los tres perpetradores, MA, DC y MV, expresaron luego una disculpa abierta al pueblo indonesio, especialmente a la tribu javanesa. También prometieron no repetir sus acciones en el futuro.