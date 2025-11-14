¡Viral! Un hombre de 61 años de Jepara se casa con una chica de 19 con una dote fantástica

Jepara, VIVA – Los usuarios de las redes sociales están nuevamente conmocionados por la diferencia de edad en el matrimonio en Jepara, Java Central. La pareja es H. Duriyanto y Nabila.

H. Duriyanto, de quien se sabe que tiene 61 años, le propuso matrimonio oficialmente a Nabila, de quien se sabe que tiene 20 años. Los dos celebraron una boda el miércoles 12 de noviembre de 2025 en Jepara.

Según informan varias fuentes, H. Duriyanto, que trabaja como empresario de muebles en la aldea de Sinanggul, subdistrito de Mlonggo Jepara, se casó oficialmente con Nabila. mahar fantástico, concretamente con un coche Honda HR-V verde. Como se sabe el precio de 1 unidad. VFC La última versión tiene un precio a partir de 399 millones de IDR.

Su segundo matrimonio se volvió rápidamente viral en las redes sociales, no sólo por la diferencia de edad de 41 años, sino también por la fantástica dote. Se dice que la propia Nabila es hija de un colega de H. Duriyanto, que también es hijo de un hombre rico.

Mientras tanto, respecto al proceso de su segundo matrimonio, en un video que se volvió viral en las redes sociales, se realizó la segunda boda en una casa. Nabila luce hermosa con una túnica kebaya completamente blanca. Mientras tanto, se vio a H. Duriyanto vestido completamente de blanco, una gorra negra y un collar de flores de jazmín alrededor del cuello.

En el video viral también se puede ver un automóvil HRV encima de un camión grúa en el lugar de la boda con decoraciones. Hasta el momento no ha habido ningún comunicado oficial de ambas partes sobre el matrimonio.

La noticia de su matrimonio fue inmediatamente comentada ampliamente por los usuarios de las redes sociales. No pocos recordaron el incidente de la boda de Mbah Tarman que se volvió viral el pasado mes de septiembre.

«Pero es mejor si los productos son visibles, en lugar de comprobar 3 mil millones de IDR», bromeó un internauta.

«El tema de confianza es el mismo que ayer», comentó otro internauta.

«Está bien hermana, esa es una elección de vida, elige cuál quieres», dijo alentadoramente otro internauta.

«A los 61 años todavía gozas de buena salud, lo que significa que eres muy rico, porque la mayoría de las personas menos acomodadas a esa edad ya parecen muy mayores, porque trabajan demasiado, porque ayer murió el tío Q, que tenía 60 años, y todavía parece joven, aunque no esté enfermo, su cuerpo todavía está en forma y sano», dijo otro.