Viral tras ser despedido como ASN, ¿quién es el Maestro Nur Aini? Esta es la cronología del caso.

VIVA – No solo aini De repente se convirtió en el centro de atención de los usuarios de las redes sociales. Su nombre incluso se convirtió en tema de tendencia el martes 30 de diciembre de 2025 por la tarde. Entonces, ¿quién es Nur Aini y por qué el público habla tanto de su nombre?

El nombre de Nur Aini saltó a la palestra pública tras expresar quejas por la distancia hasta su lugar de trabajo. Es conocido por ser un Aparato Civil Estatal (ASN) que enseña en SDN Mororejo II, Distrito de Tosari, Regencia. pasuruanoJava Oriental.

En un vídeo subido por la cuenta de TikTok @caksholeh el 13 de noviembre, Nur Aini dijo que la distancia desde donde vive en Bangil hasta la escuela donde enseña es de unos 57 kilómetros, por lo que tiene que viajar un camino bastante largo todos los días.

El viaje a la escuela dura unas dos horas. En su vida diaria, Nur Aini suele ir acompañada de su marido, aunque en ocasiones también utiliza servicios de mototaxi para llegar a su lugar de enseñanza.

«Las 6 y media de la mañana (llegan a la escuela) las 8 y media. Allí llegamos a las 8, señor», dijo, citado en la cuenta de TikTok.

Con una distancia de más de 100 kilómetros cada día, Nur Aini esperaba poder ser trasladado a una escuela primaria en la zona de Bangil.

«Quiero mudarme a Bangli, señor. Así que está cerca de casa», dijo.

No sólo sobre la distancia que tuvo que viajar, Nur Aini también reveló acusaciones de trampas en su asistencia. Se llama al maestro de las gafas, su ausencia se hace alfa o no enseña.

«La ausencia fue encubierta, señor, diseñada por el director. Así que mi ausencia fue el alfa», dijo.

Respuesta del Regente de Pasuruan

Tras la viralidad del vídeo de Nur Aini, habló el regente de Pasuruan, Rusi Sutejo. Dijo que en noviembre pasado el maestro se sometió a una audiencia disciplinaria de ASN a través de Pasuruan Regency BKPSDM. Además, en los dos últimos años se considera que el historial de resultados en cuestión no ha cumplido las expectativas.

«En realidad, el interesado se encuentra actualmente en el proceso de audiencia disciplinaria de ASN en Pasuruan Regency. Porque en los últimos dos años se evaluó su desempeño y los resultados estuvieron por debajo de las expectativas», dijo citado en el sitio web oficial de Pasuruan Regency.

Rudi también le dijo a Nur Aini que fuera amable, es decir, que tuviera el coraje de afrontar las consecuencias de lo que había hecho.