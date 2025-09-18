Viral Thief grabó CCTV en la clase Gondol de estudiantes de laptop de Sman 5 Bandung

Bandung, Viva – Un video de grabación de CCTV en Sman 5 Bandung Circulando ampliamente en las redes sociales después de mostrar la computadora portátil de un estudiante y el robo de banco de energía. El incidente ocurrió el lunes 15 de septiembre de 2025, cuando los estudiantes participaban en actividades de aprendizaje en la sala de laboratorio.

En la grabación, se vio que un hombre con un enmascarador entró en el aula que estaba vacía. Parecía tranquilo al tomar cosas que estaban sobre la mesa, luego salió sin causar sospechas. A partir de los resultados de búsqueda iniciales, los perpetradores supuestamente ingresaron al entorno escolar a través del acceso de la cantina.

«La pérdida se estima en RP30 millones. Hemos informado este incidente a la estación de policía de Sumur Bandung», dijo Sonny, subdirector de instalaciones e infraestructura de Sman 5 Bandung, miércoles (17/9/2025).

Sonny agregó, el informe había sido enviado a la policía para ser seguido. «La policía ha estado aquí, examinó anteriormente CCTV y cuestionó información para el material de investigación», dijo.

Como paso anticipatorio, la escuela endurecerá el sistema de supervisión. El acceso dentro y fuera de los invitados y las rutas fronterizas con Sman 3 Bandung estará más controlado para evitar que vuelvan a ocurrir incidentes similares. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)