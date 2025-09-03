¡Viral terminó en la cárcel! 7 Provisión de disturbios de administración de redes sociales arrestados por la policía

Yakarta, Viva – Al menos siete dueño cuenta redes sociales (Redes sociales) que supuestamente provocaron para que la manifestación terminó en el caos a fines de agosto de 2025, fue arrestada.

«Hemos recibido 5 informes policiales que más tarde seguimos arrestando a siete sospechosos», dijo el director de la Ley de Ciber Penal de la Agencia de Investigación Penal de la Policía, General de Brigada Himawan Bayu Aji, el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Director de actos criminales de Siber Bareskrim Polri, general de brigada Himawan Bayu Aji en una revelación de la conferencia de prensa del video de Deepfake del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto, jueves 23 de enero de 2025 (Fuente: Especial)

Son WH, KA, LFK, IF, SB, G y CS. Fueron detenidos en el Centro de Detención de la Agencia de Investigación Penal de la Policía de la Policía de Metro Jaya. También hay quienes no están detenidos. En cuanto a los siete propietarios diferentes de cuentas de redes sociales.

Sin embargo, todos sus puestos supuestamente causaron una demostración que condujo a disturbios. Si se detalla, wh (31), es el propietario de la cuenta de Instagram @Bekasi_MengGatgan.

Entonces Ka (24), el propietario de la cuenta de Instagram de la Alianza Estudiantil del Demandante; LFK (26), propietario de la cuenta de redes sociales de Instagram @larasfaizati; CS (30), propietario de la cuenta tiktok @cepmunich; Es (39) como el propietario de la cuenta Tiktok @HS02775; SB (35), como propietario de una cuenta de Facebook con el nombre de la cuenta de Nannu; y G (20), como propietario de una cuenta de Facebook con el nombre de una cuenta de bambú puntiaguda.