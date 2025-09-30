¡Viral! Se sospecha que dos personas sin escrúpulos de TNI venden municiones a los residentes de Puncak Jaya, el precio de RP2-5 millones por paquete

Puncak JayaVIVA -Damai Task Force Cartenz-2025 nuevamente reveló la práctica de la circulación munición ilegal en Papua. Esta vez, el caso ocurrió en la regencia de Puncak Jaya con la supuesta participación de dos miembros TNI.

En el video de Instagram @feedgramindoParece que dos hombres sospechosos de ser miembros del TNI están llevando a cabo transacciones de municiones en Kampung Karubate, distrito de Muara el lunes 29 de septiembre de 2025.

Se sabía que la acción de la persona era un equipo conjunto de la Fuerza de Tarea, Gakkum, y la inteligencia que habían sospechado los movimientos de ambos.

En la narración de carga se transmitió que los dos elementos sospechaban miembros de la Agencia de Inteligencia Estratégica de TNI (BAIS), a saber, el Capitán Su, que se desempeñó como Dantim Bais y Prada Yang.

Desde la mano del comprador, el equipo logró asegurar una bolsa de plástico azul que contenía 12 municiones. Los detalles, 6 calibre 9 mm, 2 granos calibre 7.62 mm y 4 artículos de calibre 5.56 mm. La evidencia fue presentada para un examen más detallado.

Los dos compradores que fueron asegurados fueron Hogen Gire (32), residentes de Karubate, distrito de Muara y Erek Enumbi (18), un estudiante de Tingginut Tinggut. Ambos fueron llevados de inmediato a la sede de la policía de Puncak Jaya para sufrir exámenes intensivos.

En la declaración inicial al investigador, Hogen Gire admitió que el precio de la munición ofrecido varía. El paquete de 30 elementos se estableció en RP5 millones, 15 elementos RP. 3 millones, mientras que se vendieron 12 artículos por RP. 2 millones.

«Se sospecha que la posición del vendedor TNI todavía esperando la coordinación entre los líderes,«Así la narrativa de la carga.

Este caso se suma a la duración de la participación de funcionarios sin escrúpulos en la práctica de comprar y vender municiones en áreas propensas a conflictos. En la columna de comentarios cargados, no pocos ciudadanos estaban furiosos porque los dos elementos no fueron arrestados de inmediato.

«¿Cómo es que es emboscado para comprar? ¿El que vende no es capturado?«Comentó uno de los ciudadanos.

«Es divertido cuando no se sirve la transacción, después de que el vendedor se realiza una sarga muy divertida», Ciudadanos chirridos.

«El pico de la comedia, el vendedor no fue arrestado de inmediato, sino que se fue primero,«Dijo el ciudadano.