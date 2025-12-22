¡Viral! Se encuentran granos de oro después de las inundaciones en el oeste de Aceh

VIVA – Inundaciones repentinas afectaron a Gampong, Seuradeuk y Regency Aceh occidental El final de noviembre pasado dejó la historia. Detrás de este desastre, los vecinos encontraron detalles. que no es dispersos en su zona residencial.

En el vídeo compartido en la cuenta de Instagram @medanpunyastory, se pueden ver granos de oro mezclándose con el lodo restante de la inundación repentina de finales de noviembre pasado. Un hombre que grabó el video admitió que los granos de oro fueron una bendición para él y su familia en la zona.

«Los desastres traen bendiciones, los desastres traen bendiciones», dijo, citado el lunes 22 de diciembre de 2025.

Luego el hombre regresó para mostrar el montón de barro que se había solidificado allí. Luego desmanteló el barro y encontró muchos granos de oro. El hombre dijo que el oro era oro puro y parecía muy entusiasmado al mostrar sus hallazgos.

«Los desastres traen bendiciones en el barro de las inundaciones repentinas, ah. Puro», añadió.

Mientras tanto, en la cuenta de Instagram @paps.aceh después de la inundación, los residentes trabajaron juntos para limpiar sus casas y el medio ambiente circundante. Su atención fue desviada por un pequeño destello frente a la casa de uno de los residentes.

?Se vieron granos de oro esparcidos por el suelo y despertaron la curiosidad de otros residentes. Algunos residentes intentaron entonces buscar oro de forma tradicional utilizando herramientas sencillas, como sartenes de hierro fundido, como herramientas de búsqueda.

«Esta es la apariencia de muchos granos de oro. Podemos ver juntos que todavía es el proceso de separación de los granos de oro y la arena negra. Esto es trabajar horas extras, de la mañana a la noche debido a la gran cantidad de oro que se obtuvo», dijo un hombre que grabó el video.

Tras el descubrimiento de granos de oro en el área de Gampong Seuradeuk después de la inundación repentina, este video recibió inmediatamente muchos comentarios de los usuarios de las redes sociales. No pocas personas pidieron al propietario de la cuenta que eliminara el vídeo inmediatamente. La razón es que temen que los granos de oro que los residentes encuentren allí sean tomados por el gobierno.

«Quiten el vídeo y los funcionarios lo sabrán», bromeó un internauta.

«Por favor… deja de publicar sobre esto. ¿Sabes cómo es nuestro gobierno…», dijo otro.