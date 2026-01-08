¡Viral! Resulta que Jule lleva mucho tiempo buscando a Jefri Nichol

Jacarta – Selebgram Julia Prastini o como se llama familiarmente Navidad Ahora está siendo atacado por los internautas en las redes sociales. Esto comenzó con la revelación del romance de Jule con Safrie Ramadan. Aunque en ese momento, Jule todavía era la esposa de Na Daehoon.

Lea también: Esta es la evidencia de que se sospecha que Jule y Jefri Nichol son cercanos.



Ahora, Jule parece negarse a atenuarse a pesar de que su nombre ha sido a menudo objeto de chismes. Jule ha vuelto a ser objeto de chismes en las redes sociales porque se sospecha que estuvo en Bali con el actor. Jeffery Nichol. ¡Vamos, desplázate más!

La huella digital de Jule en la antigua carga de Jefri Nichol se ha vuelto viral nuevamente. Jule aparentemente escribió un comentario en una de las cargas de Jefrii Nichol. Cuestionó abiertamente si Jefri Nichol podría estar enamorado de él.

Lea también: MÁS POPULAR: ¿Jefri Nichol y Jule pasando el rato juntos en Bali? Manohara corta contacto con su madre biológica



«¿Quiere estar conmigo o no?», escribió Jule, citando Instagram @tante.rempong.official, el jueves 8 de enero de 2026.

La grabación digital de Jule recibió varias respuestas de los internautas. No pocas personas sacaron a relucir en aquel momento el estatus de Jule, quien era esposa y madre de tres hijos.

Lea también: Los internautas atacan el Instagram de Jefri Nichol debido a los rumores de cercanía con Jule, los fanáticos del automóvil están decepcionados



«¿Cómo es posible que alguien haya dado a luz 3 veces pero parezca tener tanta energía? Conocer gente nueva, acercarse, intercambiar historias con gente nueva, tener romance, eso es genial, no hay problema», comentó un internauta.

«Ha estado detrás de Jefri durante mucho tiempo, está bien, Jefri quiere… Tú también has estado detrás de Jefri durante mucho tiempo, ¿Jefri quiere? ¡¡¡Exactamente!!! ¡¡¡Déjalos vivir!!!» dijo otro.

«Simplemente siento pena por su hijo… ella tiene una madre modelo así… la huella digital es eterna… por favor, Jule bnr bnr no pienses en su hijo», escribieron los internautas.

La supuesta cercanía de Jule y Jefri Nichol comenzó con una declaración de un internauta. Un usuario de las redes sociales reveló que Jule y Jefri Nichol estaban juntos de vacaciones en Bali. El internauta incluso está muy seguro de que pronto se revelará la foto de ellos dos en un club de playa o playa.

Poco después, una foto se volvió viral que mostraba el supuesto paradero de Jule y Jefri Nichol. En la foto viral se puede ver a un hombre con una camiseta blanca que se parece mucho a Jefri Nichol. Desafortunadamente, el hombre llevaba gafas de sol y tenía la cara cubierta, por lo que no se pudo confirmar la verdad.