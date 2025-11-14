¡Viral! Realizando un experimento social, esta mujer estadounidense quedó sorprendida por la cálida respuesta del Centro Islámico de la Mezquita de Carolina

América, EN VIVO – Nikalie Monroe de repente viral en las redes sociales TikTok después de subir su video experimental. Se sabe que Monroe llevó a cabo un experimento social al llamar a varios lugares de culto en Estados Unidos para que lo ayudaran.

En esta acción, Monroe se hizo pasar por una madre desfavorecida. Luego llamó a 43 lugares de culto que consisten en iglesias, templos y mezquita para pedir ayuda con leche de fórmula para su hijo. Curiosamente, en la carga de Monroe del 6 de noviembre de 2025, Monroe se puso en contacto con el Centro Islámico de Charlotte en Harrisburg Road, Estados Unidos. Monroe reveló que en ese momento le pidieron que esperara porque el servicio telefónico estaba ocupado.

«Hola al Centro Islámico de la Mezquita de Charlotte», dijo por teléfono un administrador de la mezquita.

«Hola, sí, estoy tratando de comunicarme con usted. Tengo un bebé de dos meses y anoche se me acabó la leche de fórmula y quería saber si podrían ayudarme dándome una lata de leche de fórmula», dijo Monroe por teléfono.

Sin dudarlo, la dirección del Centro Islámico de la mezquita de Charlotte aceptó de inmediato. Dijo que podía darle a Monroe una lata de leche de fórmula. La dirección de la mezquita también preguntó dónde vivía.

«Sí, podemos ayudar. ¿Dónde vives? ¿Vives en Charlotte?» preguntó el administrador de la mezquita.

«Sí, vivo en Charlotte, a unos 10 minutos del Centro Islámico de la mezquita de Charlotte», dijeron los TikTokers.

Los administradores de la mezquita también preguntaron qué tipo de leche de fórmula necesitaba Monroe. En ese momento, Monroe expresó su felicidad porque la mezquita podía ayudarlo.

«¿Qué tipo de leche de fórmula necesitas?» preguntó el administrador de la mezquita.

«Este es un buen primer paso», dijo Monroe.

«¿Qué quieres decir? Si vienes aquí te daremos leche», respondió el administrador de la mezquita.

Luego, Monroe explicó a los administradores de la mezquita que en realidad estaba llevando a cabo un experimento social. Dijo que su acción sólo quería saber qué lugares de culto podrían ayudar a su condición.

«Estoy haciendo un experimento social. No soy madre y no tengo hijos. Estoy haciendo este experimento social para descubrir qué iglesias pueden ayudar a los bebés hambrientos. Desafortunadamente, muchas iglesias rechazan las solicitudes de ayuda, pero su mezquita no. Quiero agradecerles por su amabilidad», dijo Monroe.