Viral por rumores con Ridwan Kamil, Aura Kasih abre promoción gratuita para MiPymes: ¡Hay que usar pantun!

Jacarta – Aura Kasih Actualmente sigue siendo motivo de preocupación porque su nombre está asociado con el ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil. Este rumor rápidamente se propagó en las redes sociales y desató diversas especulaciones, provocando que la cuenta de redes sociales de la cantante del tema ‘Mari Bercinta’ se viera invadida por comentarios y visitas de internautas.

Sin embargo, en medio del torrente de rumores que circulaban, Aura Kasih en realidad tomó un impulso único. En lugar de responder directamente a los chismes, utiliza la atención pública para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). ¡Vamos, desplázate para obtener más información!



Ridwan Kamil y Aura Kasih

A través de Instagram Story, Aura Kasih abrió una promoción gratuita para las MIPYMES que quieran que sus productos se compartan en su cuenta. El viernes 26 de diciembre de 2025, Aura Kasih compartió una captura de pantalla profesional del panel de su cuenta de Instagram.

De la carga se puede ver que su cuenta fue visitada por más de 300 millones de visitantes en los últimos 30 días. «¡¡Guau!!» escribió Aura Kasih agregando emojis de sorpresa y riendo a carcajadas.

Ese mismo día, Aura Kasih anunció que abriría una promoción gratuita para MIPYMES que sería válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Dijo que elegiría 25 publicaciones de MIPYMES todos los días para promocionar de forma gratuita.

Curiosamente, Aura Kasih ofrece condiciones únicas para las MIPYMES que desean que se promuevan sus productos. Pidió a todas las cuentas que marcaban cargas promocionales que incluyeran rimas.

«No olvides que en la siguiente publicación después de esta, si quieres etiquetar una publicación, debes usar ‘rima’, ¿de acuerdo?» escribió en la historia de Instagram.

Esta solicitud fue recibida con entusiasmo por los internautas. Han surgido varias rimas con el nombre Aura Kasih insertado. Algunos de ellos incluso se vuelven virales porque se consideran creativos y entretenidos.

«Aura Kasih quiere ir a Yogya, gracias, te deseo felicidad», escribió un internauta.

«Aura Kasih come calabaza mientras compra imperdibles, no olvides alquilar ropa en @yatiii», dijo otro internauta.

Algunas partes consideran que esta solicitud de pantun está relacionada con la cuestión que actualmente involucra el nombre de Aura Kasih. Esto se debe a que los rumores sobre su cercanía con Ridwan Kamil también suelen asociarse con rimas que mencionan su nombre.

Varios momentos en los que Ridwan Kamil insertó el nombre Aura Kasih en una rima fueron incluso utilizados por los internautas como supuesta «prueba» de una relación ilícita entre los dos.