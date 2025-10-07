Viral Pajero Sport Car fue escoltado por Patwal usando Tot Tot Wuk Wuk, las luces rojo roto solo para el centro comercial

Padang, Viva – Viral En las redes sociales, un video presenta una procesión del auto deportivo de Mitsubishi Pajero revisado patwal La policía no se debe a que estuvieran escoltando a funcionarios o situaciones de emergencia, sino porque la escolta se consideraba excesiva, y mucho menos sirenas «Tot Tot Wuk«Lo que suena realmente invita a la atención pública.

El auto desconocido de Pajero Sport fue escoltado por una estación de policía completa con Tot Tot Wuk Wuk Alias ​​Strobo y sirena. Incluso el automóvil parecía romper el semáforo que era rojo. El auto Patwal frente a él sonaba una sirena y dio una advertencia a otros usuarios de la carretera.

«El auto es apretado, señor, la izquierda se encuentra, señor, la izquierda se reunió a señor», la voz del oficial vino del auto Patwal.

La bandeja de grabadora de video luego cuestionó cuál es la urgencia del auto de Pajero Sport fue escoltada para romper una luz roja, aunque en el momento del incidente del sábado por la noche.

«En Padang todavía hay Totot Totot Tuh Look, ¿cuál es la urgencia del reloj (noche) como esta, ¿qué es el trabajo del sábado? Bueno, los nerobos de la luz roja, qué no está claro», dijo la grabadora de video en un tono molesto.

Todavía en el mismo video, la grabadora volvió a encontrar que la procesión de otros vehículos también fue escoltada por Patwal y entró en el área del centro comercial. Esta acción también desencadenó un gran signo de interrogación entre el público con respecto a la urgencia de la escolta.

Muchos internautas consideran que el uso de sirenas y rotadores solo debe hacerse con fines urgentes, no solo escoltando vehículos privados.

«Si no es una situación de emergencia, ¿cuáles son los sonidos de Tot Wuk Wuk todo», escribió una de las cuentas de comentarios?

La policía ha prohibido el uso de sirenas no daruratorias

Anteriormente, la Policía Nacional de Indonesia había confirmado que ahora se está evaluando el uso de sirenas y rotadores en la carretera. El jefe del Cuerpo de Tráfico (Kakorlantas) de la Policía Nacional, el Inspector General Agus Suryonugroho, dijo anteriormente que se alentaba a todas las filas a no sonar sirenas si no estuvieran en condiciones de prioridad.

«Detamos temporalmente el uso de las voces mientras se evalúa a fondo. El empoderamiento aún puede funcionar, solo se evalúa el uso de sirenas y estribas. Si no es una prioridad, no debe sonarse», dijo Agus hace algún tiempo.