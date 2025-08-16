¡Viral otra vez! Momento mpok akpa encuentra un misterioso bragas en su casa

VIVA – Viral Video antiguo de nuevo MPOK ALPA Durante su vida, que había tenido un misterioso terror en el área de la casa. MPOK ALPA afirmó a menudo encontrar calzoncillos No hay diversidad frente a su casa. La ropa interior siempre está allí todas las mañanas, confundiendo al presentador y a su familia.

En un video viral en las redes sociales, MPOK ALPA muestra sus últimos hallazgos, un shorts que generalmente se usa para Pink. Antes de eso, Mpok Alpa también encontró bragas jumbo negras frente a su casa.

«Cuántas veces frente a la casa alrededor de las 6 y media en encontrar ropa interior. Ayer la ropa interior era grande, jumbo. Ahora hay más pantalones como leggings», explicó MPOK Alpa, citando tiktok @carlota.

«Esto ha sido varias veces, bueno, ayer era negro si se trataba de Daleman Pants», agregó.

MPOK Alpa reveló que el misterioso envío de ropa interior llegó a su casa casi todas las semanas. Sin embargo, nadie sabe quién es el remitente. Incluso CCTV en su casa no pudo registrar al autor.

«Hay casi una vez por semana», dijo MPOK ALPA.

En ese momento, MPOK Alpa también afirmó no saber cuál era el propósito de enviar ropa interior usada a su casa.

«No sé para qué sirve el objetivo», agregó.

Es solo que los internautas en las redes sociales especulan la interferencia de la magia negra que acompañó la llegada de las misteriosas bragas. No pocos internautas que luego asocien la enfermedad de MPOK ALPA con eventos místicos.

«El promedio enviado es el dolor cáncer«Dijeron internautas.

«Temeroso de que el dolor lo hizo invisible con personas a las que no les gustaba», dijo otro.

«Sospeché cuando hubo un uso de MPOK AKPA», dijo otro.

Tristes noticias de MPOK ALPA

Dé una explicación del párrafo de un mínimo de 150 palabras sobre la muerte de MPOK ALPA y su enfermedad Carolina, mejor conocida como MPOK ALPA, murió el 15 de agosto de 2025 a la edad de 38 años debido al cáncer de seno que había sufrido durante tres años.

Los comediantes y presentadores indonesios son un secreto del público, incluso de la mayoría de los artistas, porque no quieren molestar a los demás.

Según su mejor amigo, Raffi Ahmad e Irfan Hakim, MPOK Alpa continuó pareciendo alegre frente a la cámara a pesar del dolor, incluso mientras se sometió a quimioterapia durante su embarazo gemelo en 2024.

El cáncer de seno que sufrió solo se detectó en una etapa avanzada, que según quien a menudo no mostraba síntomas iniciales, lo que dificultaba tratar.

MPOK ALPA se sometió a un tratamiento intensivo, incluido Malasia, pero su condición empeoró en 2025. Su partida dejó un profundo dolor para la familia, cuatro niños, incluidos los bebés gemelos Raffi y Raffa, así como los fanáticos que lo recordaban como una figura inspiradora y dura.