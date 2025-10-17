¡Viral otra vez! La historia de Patrick Kluivert, que acudió a una entrevista el día de Navidad para convertirse en entrenador de la selección de Indonesia

Jacarta – No Patricio Kluivert volvió a ser el centro de atención tras su contrato como entrenador equipo nacional de indonesia oficialmente terminó temprano. Pero antes de toda esta conmoción, el público quedó impactado por la historia única detrás del proceso de reclutamiento, incluido el momento de la entrevista a Hari. Natal25 de diciembre de 2024.

La cuenta de fútbol @garudacultur subió una historia de que Kluivert fue el único candidato a entrenador que vino directamente a Indonesia el día de Navidad para someterse a un proceso de entrevista con el presidente general del PSSI, Erick Thohir.

«Ven a una entrevista el día de Navidad, cuánto se necesita este trabajo para un PK», escribió el relato.

La carga luego se volvió viral en las redes sociales, dando lugar a especulaciones de que el PSSI nombró a Kluivert debido a su seriedad al asistir a la festividad cristiana. Muchos internautas consideraron que la decisión era demasiado sentimental y no se basaba únicamente en consideraciones técnicas.

Erick Thohir: Prueba de Seriedad y Compromiso

Erick Thohir explicó que el proceso de entrevista el día de Navidad no fue sin razón. Según él, este calendario es en realidad una prueba de la seriedad y el compromiso de los futuros entrenadores de las selecciones nacionales.

«En ese momento realmente queríamos probar quién era realmente serio y estaba dispuesto a venir directamente a presentar el programa», dijo Erick.

Kluivert, dijo Erick, fue el único candidato que estuvo dispuesto a asistir a esa fecha, demostrando la seriedad y profesionalismo que finalmente le valió la confianza para liderar el equipo de Garuda.

Kluivert: no por la Navidad, sino por la visión

En otra ocasión, Kluivert dijo que no fue aceptado simplemente porque estuvo presente en Navidad. Consideró que el PSSI estaba interesado por su visión de construir un sistema de fútbol sostenible en Indonesia.

«No porque haya venido el día de Navidad. Vine porque tengo una visión de cómo desarrollar el fútbol indonesio, no sólo la selección nacional, sino también sus bases», dijo Kluivert en aquel momento.

Del alto compromiso al rápido final

La historia de que Kluivert acudió a una entrevista el día de Navidad se ha convertido ahora en una especie de ironía. Aunque inicialmente fue considerado un símbolo de sinceridad y dedicación, su período como entrenador con la selección nacional de Indonesia terminó prematuramente después de no poder llevar a Indonesia a la Copa del Mundo de 2026.