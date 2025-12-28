¡Viral otra vez! El momento heroico de Triyaningsih al acelerar desde una posición hinchada hasta ganar el oro en los SEA Games

Jacarta – Un momento heroico de un atleta indonesio se ha vuelto viral nuevamente en las redes sociales. esa cifra es Triyaningsih, corredor El pilar de larga distancia de Indonesia, que fue grabado realizando una acción extraordinaria al correr desde la última posición hasta terminar primero y ganar una medalla de oro. Juegos del mar.

Muchos internautas piensan que estos videos y fotos son los últimos incidentes en Juegos del MAR 2025 Tailandia. Pero, en realidad, este momento épico ocurrió hace 10 años, precisamente en los SEA Games de Singapur de 2015, en los 10.000 metros femeninos.

En esta competición, Triyaningsih estuvo en la última posición durante casi toda la carrera. En lugar de entrar en pánico, ahorró energía y mantuvo el ritmo. Al entrar en las vueltas finales, Triyaningsih aumentó drásticamente su velocidad y uno a uno superó a sus competidoras, hasta finalmente terminar al frente y entregar una medalla de oro para Indonesia.

Este momento surgió nuevamente después de que varias cuentas deportivas lo volvieran a subir, incluida la carga @garut.ngesang y un video de reflexión compartido directamente por Triyaningsih en su cuenta personal de Instagram. En su carga, Triyaningsih dijo que fue el momento en que aumentó su velocidad en la última vuelta, mientras transmitía un mensaje entusiasta:

«Si tenemos fe, definitivamente seremos capaces de superar todos los obstáculos que tenemos por delante».

No sólo un momento, sino una estrategia

Las acciones de Triyaningsih no fueron accidentales. En el mundo de las carreras de fondo, la estrategia de conservar energía y atacar en las últimas vueltas se conoce como split negativo, y eso es lo que implementó a la perfección. No es sorprendente que este momento sea recordado ahora como uno de los finales más dramáticos en la historia del atletismo indonesio.

Logros y récords de Triyaningsih

Triyaningsih no sólo es conocido por un momento viral. Es uno de los mejores corredores de fondo que jamás haya tenido Indonesia, con una serie de logros y récords que aún se mantienen en pie.

A continuación se detallan sus extraordinarios logros:

6 récords nacionales senior

Récords nacionales juveniles:

5.000 metros femenino: 16,49

10.000 metros femenino: 34,38

Récord de los SEA Games (Sudeste Asiático):

5.000 metros femenino: 15,54

10.000 metros femenino: 32,49

Récord femenino de PON 10.000 metros (batido 3 veces):

2004: 35.01

2008: 34,41

2012: 34,20

En total, hasta el día de hoy todavía se registran 11 registros a nombre de Triyaningsih.