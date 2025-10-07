Viral Oren Cat Front FX Sudirman se convirtió en un nuevo ícono turístico, hasta que apareció en Google Maps

VIVA – Yakarta nuevamente muestra que las cosas únicas pueden venir de cualquier lugar, incluso de uno gato Calle. Últimamente, las redes sociales se han sorprendido por la aparición de «nuevas atracciones turísticas» en Google Maps inusuales. No es un jardín, ni un café de éxitos, sino un gato oren que a menudo se ve en el frente FX SudirmanCentral Yakarta.

Leer también: Fin de la polémica Uya kuya-sherina munaf: los gatos son devueltos y pacíficos



Este fenómeno comenzó cuando varios usuarios de Internet se dieron cuenta de que la ubicación de la ubicación frente al centro comercial ahora apareció en Google Maps con una etiqueta especial. Aún más adorable, el patio de ubicación está lleno de fotos divertidas del Oren Cat en varias poses casuales, y algunos incluso duermen debajo de un árbol o interactúan con los visitantes.

Esto se carga en la cuenta @infipop.id en Instagram. Algunos comentarios que le robaron la atención de ellos leían de la siguiente manera:

Leer también: Revisado 12 horas relacionadas con Uya Kuya Cat, Sherina Munaf fue revisada por esto



«Gente sana Waraaaaasss».

«Así que tu artista es, aunque solía ser un gato ordinario frente a FX».

Leer también: Después de 2 veces cancelado, Sherina finalmente apareció en la estación de policía de East Yakarta debido al gato de Uya Kuya



«Así que este FX Penglaris».

«A menudo lo veo wkwk con mi amigo».

Este gato Oren también parece ser un símbolo de singularidad y humor que puede hacer que las cosas simples se vuelvan virales. No unos pocos que deliberadamente vinieron solo para tomar fotos con el Oren y luego subirlo a las redes sociales con el hashtag #KucingFX.

Sin embargo, algunos comentarios mostraron que el gato supuestamente ya no estaba frente al centro comercial FX Sudirman. Del mismo modo con la ubicación en Google Maps, que supuestamente se elimina. Después de ser rastreado por Viva, la ubicación del frente de FX Oren Cat todavía está en Google Maps.