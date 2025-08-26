Viral nuevamente en el momento de Pratama Arhan hizo un Bangkok United Saling Reporter, ciudadano: ¡reparando este Han!

Yakarta, Viva – Un video que compartió la cuenta oficial de Tiktok Bangkok United, @TrueBufCofficial, De repente viral. La grabación muestra el momento único entre Pratama Arhan con una reportera del club tailandés.

El video se subió el lunes 24 de marzo de 2025, el día antes de que Arhan se defendiera Equipo nacional indonesio Contra Bahrein en la tercera ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026.

En el video, el periodista inicialmente entrevistó a Arhan mientras sostenía un micrófono con el logotipo de Bangkok United. Casualmente, preguntó. «Arhan, ¿cómo te sientes hoy?» El defensor del equipo nacional respondió a la ligera: «Estoy bien. Hoy el clima también es bueno».

Pero la atmósfera de repente cambió cuando una pelota se deslizó hacia ellos. Reflexivamente, Arhan inmediatamente desestimó el balón. Esta acción rápida en realidad hace que una reportera femenina parezca un alias incómodas. La pregunta que originalmente quería hacer se detuvo en el medio de la oración.

El gesto de Arhan todavía se ve tranquilo y «Mantente fresco « Cada vez más, lo que hace que el reportero no pueda ocultar su expresión. Parecía avergonzado, sosteniendo su cabello mientras saltaba con una cara feliz.

Ese momento simple ahora está de vuelta en el centro de atención en el medio del tema del problema. divorcio Pratama Arhan y Azizah salsha.

Los hechos del agrietamiento de la casa de Arhan-Azizah se revelaron accidentalmente. Cuando los medios están cubriendo la prueba divorciado Andre Taulany y su esposa, los periodistas escucharon los nombres de Pratama Arhan y Nurul Azizah llamaron a la sala del tribunal. A partir de este momento, el tema de su grieta doméstica inmediatamente robó la atención del público.

Según el Sistema de búsqueda de información de casos (SIPP), esta demanda es un divorcio de divorcio, a saber, el divorcio presentado directamente por el esposo. Arhan registró el caso a través de su asesor legal, Singgih Tomi Gumilang. Curiosamente, esta noticia originalmente no fue detectada en absoluto por el público.

El portavoz del Tribunal Religioso de Tigaraksa, Sholahuddin, confirmó que el juicio inaugural había estado ocurriendo desde el 11 de agosto de 2025. Mientras que en la segunda sesión, el 25 de agosto de 2025, el tribunal finalmente otorgó la demanda de divorcio presentada por el pilar del equipo nacional.

Además de eso, la columna de comentarios de Bangkok United con el video de Arhan y la reportera se inundó nuevamente con los comentarios de los ciudadanos del país.

No unos pocos que dieron apoyo para que los dos se casaron después de la casa de Arhan y Azizah al final del viaje.

«Bueno, solo esto es Hann, apoyamos,«Comentó uno de los ciudadanos.

«Gas Arhan, rara vez encuentra esto«Dijo el ciudadano.

«Han, dije mah reparando», dijeron ciudadanos.

“Este es Han de Azizah,«Escribió el ciudadano.