¡Viral! Niño de 12 años llorando histéricamente pidiendo matrimonio

Lombok, EN VIVO – ‘Los niños de hoy en día te hacen mover la cabeza’. Esta expresión puede ser cierta luego de ver el reciente video viral en las redes sociales. Un video viral en las redes sociales lo demuestra niño La niña de 12 años parecía llorar histéricamente.

Realizan una investigación basada en la información del video subido a la cuenta @TikTokmadre_wasink16 La niña no lloró porque no consiguió los bocadillos o las cosas que quería. Lloró porque quería casarse con su amante.

En el video subido a la cuenta de TikTok, se ve a la niña que lleva un pañuelo marrón en la cabeza llorando histéricamente. Incluso se la vio rodeando con el brazo al chico que se pensaba que era su novio.

«Pedir niká”, dijo la pequeña mientras lloraba y gritaba histéricamente.

Al ver el incidente, varios adultos intentaron calmar a la niña. Algunos incluso intentaron llevársela. Sin embargo, se vio a la niña agarrando con fuerza el brazo del niño a su lado.

A diferencia de la niña que lloraba histéricamente pidiendo matrimonio. La respuesta del chico a su lado pareció indiferente, incluso se le vio varias veces mirando hacia otro lado y mirando a la pared ante el comportamiento de la persona a su lado.

Incluso se vio a los adultos allí varias veces dando consejos a la niña e intentando separarla. Pero de nuevo la niña lloró histéricamente y continuó apretando con más fuerza el brazo del niño que estaba a su lado.

«El matrimonio de una hermana no es tan hermoso como se imaginaba», decía el título en la carga de la cuenta de TikTok.

De repente, la carga se vio inmediatamente inundada de comentarios de usuarios de las redes sociales. No pocos se sintieron conmocionados por el comportamiento del niño al pedir matrimonio a pesar de que aún era menor de edad.

«No se puede encontrar entretenimiento para los hermanos y hermanas mayores que están ocupados buscando juegos», comentaron los internautas.

«La Generación Z tiene miedo de casarse, la Generación Alpa está desesperada», dijo otro.

«Aunque estaba pensando en cómo ser este joven jefe casarse joven«, dijo otro.

«Al tipo no le importa», dijo otro internauta.