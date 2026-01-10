¡Viral! Na Daehoon es sospechoso de cometer violencia doméstica, Jule se preocupa por la condición del niño

Jacarta – Nombre de la celebridad Julia Prastini alias Navidad Se convirtió en discusión pública nuevamente después de que circularon las capturas de pantalla. mensaje directo que se volvió viral en las redes sociales.

En esta conversación, Jule habló abiertamente de su conflicto doméstico con su exmarido, no hay tiempoque ahora arrastra el delicado tema de la presunta violencia doméstica (KDRT). ¡Vamos, desplázate más!

Aunque decidió permanecer en silencio, Jule admitió que estuvo bajo una fuerte presión después de que surgió el tema de su aventura y fue ampliamente discutido por los internautas.

«Para ser honesto, ayer me sentí muy deprimido cuando mi caso con Safrie se volvió viral», dijo Jule, citando a Instagram @gosip_danu, el domingo 11 de enero de 2026.

En su confesión, Jule dijo que su aventura no fue sin razón. Reveló acusaciones de comportamiento abusivo que el público no conocía.

«Hice trampa por una razón. Según la aclaración de mi madre en ese momento», dijo Jule.

Incluso agregó una sorprendente declaración sobre el mal carácter de su exmarido.

«A Daehoon le gusta la violencia doméstica», dijo.

Esta declaración provocó inmediatamente una reacción pública, considerando que Na Daehoon es conocido por tener la imagen de un buen padre y esposo. Además, la custodia de los tres niños está ahora en manos de Na Daehoon, lo que hace que Jule admita que está muy preocupado.

«No esperaba eso, ¿verdad? Es por eso que ha estado callado todo este tiempo y no ha hablado, porque si hablaba podría ser calumniado hasta la muerte mientras yo pensaba en Jena, Junho, Eunho», explicó.

Jule también admitió que había intentado reunirse con su exmarido para disculparse. Sin embargo, la situación cada vez más tensa en las redes sociales hizo que la reunión no pudiera llevarse a cabo.

«Ya encontré a Daehoon para disculparme, pero los internautas incluso frieron las noticias para hacerlo más caliente. Entonces, ¿cómo es Daehoon? Es como si me aceptara porque tiene miedo de ser juzgado por los internautas», concluyó Jule.

Para obtener información, Jule y Na Daehoon se divorciaron oficialmente según la decisión del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta a principios de diciembre de 2025, después de que Daehoon presentara una demanda de divorcio en noviembre de 2025 debido a problemas domésticos intolerables, incluida la cuestión de la infidelidad.