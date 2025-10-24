¡Viral! Motocicleta comprada en efectivo pero aún aterrorizada por un cobrador de deudas; solicite una foto del número de bastidor del motor

DenpasarVIVA – Un sorprendente incidente ocurrió en Denpasar, Bali, cuando una persona jinete motor mujer seguida por dos hombres sospechosos de ser cobrador de deudas. Se sabe que el incidente quedó registrado en video y circuló ampliamente en las redes sociales. viral.

Este incidente tuvo lugar durante el día y terminó en el patio de una escuela secundaria (SMP) en el área de la ciudad de Denpasar.

Los dos hombres, cuyos nombres se desconocen, siguieron al motociclista desde la carretera principal hasta la zona de la escuela. Luego se acercaron al conductor y le pidieron permiso para inspeccionar y fotografiar el número de chasis de la moto que conducía.

El motociclista, preocupado por esta acción, rechazó inmediatamente la petición de los dos hombres. Enfatizó que su vehículo fue adquirido al contado, no como resultado de un crédito de alguna institución financiera.

«Aquí no hay un nombre así, no puede señor, compré al contado, tengo un recibo de compra, me sorprende que me sigan», dijo el propietario de la moto en un vídeo publicado en Instagram. @fakt.indo citado por VIVA viernes 24 de octubre de 2025.

Esta negativa provocó un poco de tensión en el lugar, sobre todo porque el incidente tuvo lugar en una zona escolar que estaba concurrida por estudiantes y profesores. Sin embargo, la situación no causó conmoción porque los dos hombres se mantuvieron educados.

Después de escuchar la explicación del propietario de la motocicleta, los dos sospechosos de cobrar deudas insistieron varias veces en fotografiar el número de bastidor de la motocicleta de la víctima. Admitieron que sólo querían asegurarse de que los datos del vehículo coincidieran con los registros de la empresa financiera que representaban.



Ilustración de un cobrador de deudas o de un ojo de águila.

«¿Podemos hacer coincidir el número de chasis primero? El número de placa coincide con nuestros datos, para no cometer un error, primero me disculpo, primero tomaré una foto del número de chasis para hacer un informe a la oficina», dijo el hombre que es cobrador de deudas.

Luego de darse cuenta del malentendido, los dos abandonaron el lugar sin más incidentes. Varios vecinos que presenciaron el incidente también confirmaron que el motociclista se encontraba en buenas condiciones.

El incidente llamó la atención de los internautas en las redes sociales. Muchos de ellos comentaron que aún así deberían tener cuidado si se encuentran con un cobrador de deudas, especialmente preguntando número de chasis del motor.