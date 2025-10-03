¡Viral! Mercy utiliza placas TNI arrogantes e imprudentes en el sur de Yakarta, Tni Puspen: placa falsa

Yakarta, Viva -Un video con un auto sedán Mercedes-Benz (Mercy) usando un plato oficial TNI Y condujo imprudente en el área de Jalan Pangeran Antasari, South Yakarta (sur de Yakarta), viral en las redes sociales.

En la grabación cargó una cuenta de Instagram @Jakartalelatan24 horasLa misericordia con una placa de servicio TNI se vio conduciendo en zig-zag, como si bloqueara deliberadamente el auto detrás de él.

Móvil arrogante Incluso hizo un frenado repentino y movió el carril de la derecha varias veces sin darle a la oportunidad del conductor detrás de él para adelantar.

El cargador de video dijo que el incidente comenzó cuando el conductor pasó por el punto de reparación de la carretera en el derivado de paso elevado de Antasari. Afirmó haber dado una oportunidad para que los automóviles en el carril derecho entraran a su vez.

Sin embargo, la misericordia supuestamente no fue aceptada cuando el cargador tuvo éxito en el carril primero.

«Después de escapar de la reparación de la carretera, este automóvil se cortó inmediatamente a la derecha y bloqueó mi automóvil hasta que finalmente bloqueó dos carriles. El auto está funcionando lentamente en la posición media,«Escribió la narrativa de carga.

La acción peligrosa continuó hasta que se acerca a la puerta de peaje de Cilandak Utama. El auto de Mercy se había detenido hacia la izquierda, pero cuando otro conductor intentó adelantar, Mercy regresó a la derecha y cerró el camino. Las maniobras de zig-zag continúan realizándose hasta que el vehículo detrás sea difícil de cruzar.

«Después de acercarme a la puerta de peaje, había invitado a este automóvil a detenerse, pero en su lugar se escapó. La posición de mi esposa está embarazada y este auto es muy peligroso», Así la narrativa de carga.

El video del video, el jefe de tni, el mayor general Freddy Ardianzah, enfatizó que la placa estatal con el número 6583-00 instalada en la misericordia no pertenecía al TNI oficial.



Jefe de la sede de la sede de TNI Mayor general Freddy Ardianzah

«Después de ser revisado, el número de placa 6583-00 no se registró en los datos oficiales del TNI, y el vehículo tipo Mercy S3000 no era propiedad (no el automóvil oficial del funcionario de TNI), por lo que se podía determinar que las placas eran falsas», dijo Freddy, citada de TVONENEWS el viernes 3 de octubre de 2025.

Freddy se aseguró de que el TNI apoyaría los pasos de la policía para tomar medidas enérgicas contra las violaciones de la ley relacionada con el uso de placas de departamento falsas.