¡Viral! MBG Kitchen en Lengkong Bandung fue sellada por residentes, dando un mal olor

Bandung, VIVA – Una cocina utilizada para el programa gratuito de alimentación nutritiva (MBG) sobre Jalan Kinanti, Turangga Village, District Lengkong, Bandung City, West Java de repente se convirtió en el foco público. Debido a que la cocina fue sellada por los residentes porque se consideraba interferir con la comodidad de los alrededores.

Las instalaciones administradas por la Unidad de cumplimiento de los Servicios de Nutrición (SPPG) solo han estado operando durante unos días, pero los residentes consideran que sus actividades causan problemas graves. Además de operar durante 24 horas, se dice que la existencia de la cocina causa un olor picante debido a los desechos que no están bien manejados.

Jefe de Sección de Paz y Orden del Distrito de Lengkong, Agus, reveló que el sellado se llevó a cabo porque el olor a desechos de la cocina perturbaba cada vez más a los residentes.

Programa de alimentación nutritiva gratuita (MBG) en la escuela. (Ilustración)

«Hasta donde yo sé, a partir de los resultados de ayer resultó que había un desperdicio que resultó perturbar a los residentes y luego, por los resultados de la explicación de la cocina, la WWTP aún no existía, solo que la absorción de los desechos se descartó en la captación», dijo Agus, jueves (9/18/2025).

Agus agregó, una pila de basura que no fue transportada inmediatamente hizo un aroma desagradable extendido a asentamientos densamente poblados.

«Entonces, también, si veo en las fotos de hecho, la basura no fue transportada de inmediato. Eso es lo que causó las protestas de los residentes», dijo.

Desde el principio, dijo Agus, los residentes habían rechazado el cambio en la función del edificio en una cocina MBG. Además, se dice que el gerente nunca ha difundido o solicitó permiso a los residentes locales.

«Hasta donde yo sé, no hay notificación ni nada. Y de los resultados de la explicación también, de esta cocina, aún no han estado en plena socialización invitando a los ciudadanos, luego transmitiendo sus intenciones y objetivos, entonces», dijo.

Anteriormente, los residentes habían presentado quejas a la policía del sector de Lengkong y la mediación se llevó a cabo el 14 de octubre de 2025. Pero la cocina MBG continuó operando hasta que finalmente sellada por los residentes.

Ahora, la actividad de la cocina se detiene temporalmente. La policía también sugirió que el gerente encuentre una nueva ubicación que sea más apropiada.

«Después de que la cocina MBG se selló, la actividad de la cocina también había dejado de ser dirigida por el jefe de policía para encontrar una nueva ubicación con respecto al programa de alimentos nutritivos debe continuar», explicó Agus.

Aun así, hasta ahora no ha habido una decisión de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) relacionada con la continuación de la cocina.

«La cocina y la fundación no han podido tomar medidas porque están esperando desde el BGN hasta ayer, a pesar de que la carta ha sido publicada en BGN, pero no hay respuesta de BGN», explicó Agus.

Agus espera, el incidente La cocina MBG está sellada Estos residentes pueden ser una lección para cualquier parte que quiera abrir un negocio o instalación en un área densamente poblada para priorizar la comunicación con los residentes.

«Por lo general, le gusta mantener una socialización primero antes de que se realice la actividad de procesamiento de alimentos, esta socialización suele ser en forma de ser recolectados por los residentes y luego el propósito y el propósito de los residentes es claro para que si existe más adelante este problema no ocurra demasiado así», concluyó. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)