¡Viral! Mauro Zijlstra Hit ‘Ospek’ Squat Challenge de Sandy Walsh

VIVA – Un video en las redes sociales que muestra momentos Mauro zijlstra Sometido a ‘Ospek’ de Sandy Walsh repentino viral en las redes sociales el miércoles 3 de septiembre de 2025.

. En la grabación, Sandy le pidió a Zijlstra que tomara medidas populares en Equipo nacional Indonesia, a saber, Desafío de sentadillas, durante la sesión de sesión de fotos de Garuda Squad.

Visto a Zijlstra con una camiseta blanca Equipo nacional indonesio Estaba confundido cuando Sandy me lo preguntó. «Vamos a poner en cenaje el desafío», dijo Sandy, señalando a su nuevo colega.

Para garantizar que Zijlstra lo entienda, Sandy incluso pidió a uno de los funcionarios del equipo nacional de Indonesia que demostrara la sentadilla correcta. Poco después, Zijlstra lo imitó inmediatamente sin dificultad.

Al ver eso, Sandy elogió. El nuevo jugador naturalizado de Garuda pasó con éxito los desafíos casualmente.

El ‘desafío de sentadillas’ en sí no es nuevo en el equipo del equipo nacional indonesio. Esta tradición apareció por primera vez cuando Sandy Walsh se unió a Garuda. En ese momento, sus colegas introdujeron movimientos en cuclillas como una forma de bromas e intimidad.

Desde entonces, el desafío en cuclillas se ha convertido en una especie de ritual acogedor para jugadores naturalizados que acaban de ingresar al equipo nacional. A partir de Maarten Paes, y ahora es el turno de Mauro Zijlstra para sentirlo.

Lo que hace que este momento sea más interesante y los hábitos en cuclillas rara vez son realizados por jugadores europeos. No es de extrañar que esta simple tradición derritió con éxito la atmósfera mientras fortalecía la cohesión en el equipo.