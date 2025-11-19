¡Viral! Madre furiosa llega a casa sospechosa de abuso infantil

Lampung, VIVA – Caso intimidación o el acoso que ocurre en el ambiente escolar continúa recibiendo seria atención pública. Anteriormente, el público destacó ampliamente un caso de presunto acoso experimentado por un estudiante de clase VII en SMPN 19 South Tangerang.

El estudiante murió luego de supuestamente sufrir acoso. La víctima, conocida como Hisyam, recibió tratamiento en la UCI del Hospital Fatmawati antes de morir finalmente la semana pasada.

Más recientemente, los usuarios de las redes sociales se sorprendieron después de que una madre se acercara a una estudiante en Lampung, sospechosa de ser la autora del acoso a su hija. Al lanzar la cuenta de TikTok @sera36286, el propietario de la cuenta estaba dispuesto a viajar desde Java Occidental a Lampung para visitar a la persona sospechosa de intimidar a su hijo.

En un vídeo de amplia circulación, la mujer parece hablar en voz alta y enojada. Exigió una explicación a la familia del estudiante sospechoso de intimidar a su hijo.

«Me estás esperando en Lampung, ya estoy en Lampung. No estoy en la escuela, la escuela es diferente», dijo el propietario de la cuenta.

«Quiero ir a la escuela», dijo el estudiante.

«Quiero hablar con tu padre, ¿qué quieres hacer? Estos tipos son las personas que acosaron a mi hijo. Esta grabación está toda aquí, estoy emocionado», dijo el dueño de la cuenta en tono emocionado.

«Bueno, charlemos aquí, sentémonos así para que esté cómodo. Así puedo explicarte también», dijo la estudiante, dirigiéndola a su casa.

Cuando entró a la casa, el dueño de la cuenta parecía incapaz de expresar su enojo. Al mismo tiempo, la abuela de la alumna intentó calmarla y pidió que este problema se resolviera junto con el colegio.

«No hay necesidad de explicaciones, no acepto que mi hijo sea digitalizado. Es huérfano, ¿quieres pincharle el cuello? ¿A mí no? Esto es una grabación, no puedes hacer eso. Lo he acosado desde que era pequeño, lo he acosado desde que era pequeño», dijo llorando el propietario de la cuenta.

«Esto será interrogado en la escuela más tarde. Entonces, ¿cómo lo reconciliamos?» dijo la abuela.