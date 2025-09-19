¡Viral! Los residentes son pares ocupados de pegatinas de pegatinas ‘Stop Tot Wuk’ en el vehículo

Yakarta, Viva – Fenómeno único titulado ‘Detener Tot Tot Wuk‘ Viral en las redes sociales. A pesar de que suena hilarante, este término nació de disturbios públicos hasta el surgimiento de la sirena y el abuso de lámparas Estrobos por vehículos no per que vehículos.

Leer también: Movimiento de ‘Stop Tot Wuk’ lleno de gente en el camino, aquí está la respuesta de Kakorlantas



En las calles de las grandes ciudades, las personas a menudo se encuentran con autos privados o ciertos grupos que conducían con una estroboscópica ardiente y una sirena rugiendo, como si estuviera llevando a cabo una misión urgente. De hecho, muchos de ese uso no tienen una base legal o razones para la emergencia.

Este fenómeno finalmente dio lugar al término satírico Stop Tot Tot Wuk que ahora se amplía en un pequeño movimiento social entre los automovilistas.

Leer también: 70 años de historia de las Polantas para los logros de rendimiento de 2025



Crítica de la arrogancia en la carretera

El uso de sirenas y estribas se ha regulado en la ley. Solo ciertos vehículos como ambulancias, camiones de bomberos y agentes de la ley en tareas de emergencia tienen derecho a utilizar estas herramientas prioritarias.

Leer también: Liderando el Dirkamsel Dirkamab Sertijab, el inspector general Agus extrañó a Marwah Korlantas como un luchador de seguridad



Pero en realidad, no unos pocos vehículos civiles o ciertos grupos que instalan estribas y sirenas para obtener calles más espaciosas en medio de los atascos. Esta acción no solo interfiere, sino que también pone en peligro a otros usuarios de la carretera.

La crítica pública también se fortaleció a través de los movimientos Stop Tot Tot Wuk. VIVA Monitoreo en las redes sociales X, varios ciudadanos incluso pusieron calcomanías con la oración en sus vehículos como una forma de protesta contra el comportamiento arrogante en la carretera.

Los hashtags y las cargas relacionadas con este fenómeno se extienden rápidamente en varias plataformas digitales. Muchos ciudadanos compartieron experiencias desagradables cuando su camino fue cortado por un vehículo Trobo sin razón aparente.

«Si pasa la ambulancia o el extintor de incendios, obviamente todos debemos dar un camino. Pero si solo los autos privados pretenden usar Strobe, se siente emocional». Escribe un usuario X.

«Stop Tot … Tot … Wuk … Wuk …. Todos los ciudadanos tienen los mismos derechos en el camino. Excepto por la ambulancia y la damkar», «, Escribe otra cuenta X.

«Detente tat tot tot wuk wuk, todos tienen los mismos derechos en la carretera, este es un camino público, si desea priorizar la ambulancia o la damkar». Agregar otro.

El sonido de esta protesta muestra cuán fuerte conciencia pública es que el uso de herramientas prioritarias no debe ser descuidada.

Lista de vehículos que deben tener prioridad

Al observar las reglas que ocurren, como el número de 22 años de 2009, el tráfico y el transporte por carretera. El uso de luces de señal o sirena es apropiado para aproximadamente 134 y 135, solo se puede instalar en la retención que gana el derecho principal.

Según las reglas de los usuarios de la carretera que tienen el derecho principal de llegar primero de acuerdo con las siguientes secuencias:

Fire vehículos que están llevando a cabo sus deberes.

Ambulancia transportando personas enfermas.

Vehículos para proporcionar ayuda en accidentes de tráfico.

Liderazgo de vehículos de la Institución Estatal de la República de Indonesia.

Vehículos de liderazgo y funcionarios nacionales extranjeros e instituciones internacionales que son invitados estatales.

Más allá de eso, el uso de sirenas y estribas se considera una violación de la ley. Si se deja sin control, no es imposible aumentar los accidentes de tráfico debido a los automovilistas que se ven obligados a detenerse de repente porque enteran al escuchar el sonido de las sirenas.

Respuesta de Kakorlantas

Anteriormente, el Cuerpo de Tráfico (Korlantas) de la Policía Nacional estaba evaluando el uso de sirenas ilegales y estribas en el camino siguiendo el movimiento de rechazo de la comunidad sobre el uso de sirenas y estribas por aquellos que no tenían derecho a usarlo.

«Todos los aportes de la comunidad son positivos para nosotros y evalúo esto», dijo el jefe de Korlantas (Kakorlantas) del inspector general de la Policía Nacional Pol. Suryonugho en el edificio de la sede de la Policía Nacional, Yakarta, el viernes.



Kakorlantas Polri Inspector General Agus Suryonuroho

Aunque el uso de sirenas y estribas en vehículos en la carretera ha sido regulado en la ley, AGUS asegura que continúe evaluando.

Agus también reveló que era Kakorlantas Polri Ha dejado de usar sirenas y estribas en vehículos que lo escoltaron.

«Me estoy congelando para escoltar el uso de los sonidos porque esta también es una comunidad interrumpida, especialmente (cuando el tráfico) es densa», dijo.