¡Viral! Los Residentes Protestan Por El Sistema De Estacionamiento En Mie Gacoan Surabaya, Esto Es Lo Que Dice La Gerencia

SurabayaVIVA – Gestión de tienda Fideos Gacoanos abre tu voz respecto al rechazo a la instalación del sistema aparcamiento con base digital en Surabaya, Java Oriental. Relaciones Externas PT Pesta Pora Abadi, Handy R enfatizó que su partido quiere implementar un sistema de estacionamiento que sea apropiado transparente y grabado.

Dijo que un sistema de aparcamiento digital podría suprimir los gravámenes ilegales (extorsión) a determinadas personas. Sin embargo, la presencia de este sistema de aparcamiento a menudo se enfrenta a la oposición de determinadas personas que quieren sacar provecho personal.



Empleados y visitantes de Mie Gacoan bloquean a la policía que quiere arrestar a los manifestantes

«Queremos implementar un sistema de estacionamiento basado en tecnología que sea registrado, transparente y que pueda ser monitoreado. Esperamos que los clientes se sientan seguros y no se vean cargados con tarifas indebidas», dijo Handy, en un comunicado de prensa citado el miércoles 31 de diciembre de 2025.

Explicó que su partido defiende el máximo servicio a los clientes. Uno de ellos es dotar de un sistema de aparcamiento ordenado y transparente.

Práctico confirmado digitalización El estacionamiento permite una supervisión más estricta y al mismo tiempo minimiza el potencial de fricción en el campo.

El caso del rechazo a la digitalización de estacionamientos se volvió viral en la red social Instagram @lambe_turah. En el vídeo que circula, se puede ver a los residentes acudiendo en masa para asaltar uno de los establecimientos de fideos gacoan en Surabaya.

Varias organizaciones sociales (ormas) habrían estado involucradas en acciones que causaron conmoción, especialmente cuando los agentes intentaron controlar el estacionamiento ilegal en las zonas comerciales.

En el vídeo también se puede ver la tensión que se produce cuando los agentes controlan los vehículos que están estacionados fuera de las normas. Sin embargo, este proceso a menudo se ve obstaculizado por partes que afirman «administrar» el área de estacionamiento y se niegan a controlarla.

«Ha habido varias disputas. Debería haber tarifas de estacionamiento y una gestión claras para no causar disturbios», dijo un residente.

Los residentes esperan que todas las partes actúen con moderación y sigan las reglas aplicables. Se alienta a los gobiernos regionales a mantenerse firmes pero priorizar el diálogo para que los problemas no se agraven.

Mientras tanto, el Gobierno de la ciudad de Surabaya (Pemkot) tomará medidas firmes contra los locales comerciales que no proporcionen servicios de estacionamiento gratuitos de acuerdo con la normativa.

El alcalde de Surabaya, Eri Cahyadi, confirmó que revocaría los permisos comerciales a los administradores de minimercados, tiendas o restaurantes que no dispongan de asistentes de estacionamiento oficiales (jukir), a pesar de haber pagado el impuesto de estacionamiento.