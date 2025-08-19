¡Viral! La policía está absorbida por fumar al conducir una patrulla, hacer que los ciudadanos sean emocionados

Yakarta, Viva – fragmento de un video de una persona Policía actualmente fumar Mientras conduce un auto de patrulla repentino viral en las redes sociales. Esta acción cosechó muchas críticas porque se consideró no solo violar las reglas, sino también poner en peligro la seguridad en la carretera.

En el video subió una cuenta de Instagram @DashcamindonesiaVisible Patrol Car pertenece a Policía regional de Sumatra del Norte Con la policía, el número 2321-28 conduce por la carretera.

El conductor del automóvil parecía sacar una mano por la ventana, sujetó el cigarrillo que aún ardía. La ceniza de cigarrillo voló debido al viento.

Fumar mientras conduce puede activar accidentes

La crítica que surge no es sin razón. Fumar mientras conduce es claramente un gran riesgo. Además de la concentración perturbadora, esta actividad también incluye violaciones de la Ley No. 22 de 2009 sobre el tráfico y el transporte de carreteras, lo que requiere que cada conductor conduzca con una concentración completa.

Los ciudadanos destacaron cada vez más este caso porque fue llevado a cabo por un oficial de policía que conducía un automóvil oficial. Los vehículos de patrulla deben usarse para mantener la seguridad y el orden, no solo los utilizados como un lugar para violar la disciplina.

De hecho, varios internautas confirmaron que este tipo de comportamiento no podría considerarse trivial. Este evento también aumentó la insistencia para que la policía fuera más consistente para hacer cumplir las reglas disciplinarias, no solo para la comunidad, sino también para sus propios miembros.

«Seguramente la defensa es que no son nuestros miembros, entonces los que trajeron el auto Merbot de la mezquita». dijo uno de los ciudadanos.

«¿Alguna vez has visto un auto como este, incluso jugando un teléfono celular? Pero cómo quieren estar equivocados, nunca se equivocarán». escribió otro ciudadano.

«Entonces el Alesan es, es un garaje que lo trajo después de regresar del taller «, Comentarios ciudadanos.

«Más tarde la excusa, verificaremos lo relevante», dijeron ciudadanos.

«El fabricante de reglas más, incluso ellos mismos ejemplifican las reglas,«Escribió el ciudadano.