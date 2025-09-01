Viral La figura de Yammi invitó a los ciudadanos del sudeste asiático de las donaciones de taxis de motocicletas en línea durante la manifestación, hasta que se destacó por Anies Baswedan

VIVA – Las demostraciones que ocurrieron en varias regiones en Indonesia durante los últimos días han recibido el centro de atención mundial. En medio de la noticia de las manifestaciones en Indonesia, la figura de las redes sociales X, Yammi @Sighyam de repente se convirtió en el foco público.

Invitó a personas de varias partes del mundo a través de sus cuentas personales donadas para los taxistas de motocicletas en línea. Usted hace esto ordenando alimentos desde una solicitud de taxi en motocicleta en línea. Más tarde, el pedido no se otorga al cliente, pero se distribuye al conductor que toma el pedido y a otros taxistas de motocicletas en línea.

«Hola chicos, acabo de encontrar una manera si ayudan a agarrar a los conductores que todavía están en la carretera. Porque en la aplicación de Grab le permite realizar un pedido de otros países del sudeste asiático?

Aparentemente, este movimiento de Yammi se realizó desde hace unos días. Muchos X usuarios hacen lo mismo para ayudar al taxista de motocicletas en línea.

En su cuenta, Yammi también compartió un tutorial sobre cómo hacer un pedido desde fuera de Yakarta o Indonesia

«1. Cambie la ubicación del país 2. Elija Indonesia y luego seleccione Yakarta. 3. Elija un hotel en Yakarta para recibir un pedido (si elijo el lobby del hotel Shangri-La) pero el pedido no se enviará al hotel», escribió Yammi.

Yammi también ofrece una serie de consejos para los usuarios de redes sociales que desean hacer el movimiento. Pidió prestar atención a ordenar alimentos que no contenían alcohol ni cerdos.

«IMPORTANTE: Asegúrese de no pedir nada que contenga carne de cerdo o alcohol. También asegúrese de que la ubicación del hotel no esté cerca de la estación de policía. Elija alimentos y bebidas que se distribuyan fácilmente. Antes de ordenar en la columna de nota ‘, comparta los alimentos a los conductores en la carretera’ Traducir: distribuya la comida a otros corredores en el suelo.

No solo la comida, Yammi también explicó sobre la donación de medicamentos que se pueden pedir a través de la función MART en la aplicación de taxis en motocicleta en línea.

«Esta es una lista de donaciones de drogas y la dirección de entrega. Busque en la barra de búsqueda ‘Box P3K’ en Indonesia de nuestra palabra de primeros auxilios. En la sección Selección de aplicación de Grab, no en comida», escribió Yammi mientras daba una donación a Ylbhi en Jalan Pangeran Diponegoro Menteng, Central Jakarta.

Destacado por Anies Baswedan

Las acciones de Yammi también recibieron el aprecio del ex gobernador de DKI Jakarta Anies Baswedan. A través de su cuenta X, Anies Baswedan vio que las acciones de varios residentes en Malasia, Singapur y varios países del sudeste asiático fueron muy conmovedoras.

«Los ciudadanos de Malasia, Singapur y otros países vecinos están ocupados ordenando alimentos en Yakarta a través de la aplicación de taxis de motocicletas en línea. La comida no es para ellos, sino para el consumo de los conductores de OJOL que reciben pedidos y ser compartidos con otros compañeros de OJOL.

También expresó su gratitud por las iniciativas llevadas a cabo por personas de varios países del sudeste asiático para este movimiento de donación.

«¡Gracias, hermanos y hermanas! Este movimiento nos recuerda el fuerte vínculo de la solidaridad de la ASEAN. Los límites estatales pueden separarse, pero la sensación de hermandad aún se une», escribió.

Anies también expresó sus esperanzas de que las condiciones en Indonesia fueran pacíficas.

«Esperemos que la situación sea normal pronto, para que podamos volver a perturbar mutuamente y luchar llenos de amor, como los correspondientes entre hermanos. :)», escribió.