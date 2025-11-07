¡Viral! La conversación profunda entre Raisa y su hija conmueve a los internautas

Jacarta – En medio del proceso de divorcio entre Hamish Daud con raisa. El público quedó repentinamente conmovido por la conversación entre Raisa y su segunda hija única, Zalina Raine Wyllie. Se sabe que Raisa compartió una grabación de voz de 30 segundos con su hija en su plataforma grupal de Instagram.

Lea también: ¿Aún te importa? Esta es la respuesta de Raisa al chisme indirecto de Hamish Daud



En la grabación de voz, Raisa preguntó sobre el momento por el que pasaría la princesa el 13 de febrero. El 13 de febrero es el cumpleaños de Zalina.

«Zalina, ¿qué pasará mañana? (Zalina, ¿qué pasará mañana?)», preguntó Raisa, citado en la carga de la cuenta TikTok @rndyViernes 7 de noviembre de 2025.

Lea también: Se rumorea que tiene una aventura con Hamish Daud, ¿Raisa es amiga de Sabrina Alatas?



«Va a ser mi cumpleaños, sí, sí, sí, mi cumpleaños (mañana es mi cumpleaños, sí, sí, sí. Es mi cumpleaños)», dijo Zalina.

Al escuchar que su hija estaba tan emocionada por celebrar su cumpleaños, Raisa respondió con risas. Pero, por otro lado, Raisa preguntó a la princesa si su amor disminuiría a medida que el niño creciera.

Lea también: Divorciado de Raisa, Hamish Daud admite que ha seguido adelante



«¿Seguirás amándome cuando seas mayor? (¿Seguirás amándome cuando seas mayor?)», preguntó Raisa.

Al escuchar la declaración de su madre, Zalina respondió de inmediato con una declaración que conmovió a Raisa. El niño nacido en 2019 admitió que seguiría amando a su madre para siempre, incluso cuando Raisa fuera mayor y cumpliera 100 años.

«Por siempre hasta que tenga 100 años, todavía te amaré. (Por siempre hasta que yo tenga 100 años, todavía te amaré)», respondió Zalina.

«Cuando tengas 100 años, ¿cuántos años tendré yo? (si tuvieras 100 años, ¿cuántos años tendría yo)», preguntó Raisa.

«Miles de millones, mil millones de ustedes están en mi corazón (Un millón, un millón, permanecerán en mi corazón)», dijo Zalina.

«aaaahhh», dijo Raisa emocionada.

La grabación de 30 segundos de la conversación entre Raisa y Zalina inmediatamente recibió mucha simpatía por parte de los internautas. No pocos internautas han destacado la figura de Hamish Daud, quien recientemente ha sido golpeado por rumores de supuesta infidelidad.

«Hamish, oh, ¿cómo puedo explicarle esto a una persona estúpida?», bromeó un internauta.