Viral, la acción brutal de los jugadores iraquíes hirió deliberadamente a Messi Tailandia

VIVA -IRAQ ganó con éxito el título de King’s Cup 2025 después de derrotar a Tailandia 1-0 en el estadio Kanchanaburi, el domingo por la noche 7 de septiembre de 2025. Sin embargo, la victoria de Iraq fue coloreada por un incidente caliente que hizo estrellas de Tailandia, Chanathip Songkrasinmentir debido a tacleadas de terror.

El gol único de Iraq nació en el minuto 75 a través de la acción de Mohanad Ali, quien maximizó el pase de Ibrahim Bayesh. Sin embargo, el atacante en realidad se convirtió en el centro de atención no solo por su objetivo, sino también por la controvertida carta roja al final de la pelea.

Al ingresar al período de tiempo de la lesión, precisamente 90+4 minutos, Chanathip está construyendo ataques desde el centro del campo. Mientras intentaba pasar a Mohanad Ali, de repente el delantero Iraq pateó los pies de Chanathip con fuerza desde un lado. El mediocampista tailandés rodó inmediatamente y gimió de dolor.

Sin pensar, el árbitro sacó una tarjeta roja directamente para Mohanad Ali. El caos había ocurrido porque los jugadores iraquíes intentaron proteger a sus colegas. La situación finalmente disminuyó después de que los dos campamentos fueron recogidos.

Iraq también cerró el partido con solo nueve jugadores, después de que anteriormente Frans Putros también fue expulsado debido a la segunda tarjeta amarilla en 77 minutos. Aun así, Iraq todavía puede mantener una puntuación de 1-0 hasta que suena el silbato largo.

Después del partido, la atmósfera era más líquida. Algunos empleados iraquíes como Kevin, Rebin, Marko y Amir fueron vistos visitando Chanathip. Transmitieron una disculpa directamente por el duro incidente que sucedió al jugador apodado «Messi Tailandia».

El propio Chanathip entró al comienzo de la segunda mitad, mientras que Mohanad Ali fue interpretado por Irak en el minuto 62. Desafortunadamente, el duelo que se suponía que era un hermoso cierre fue empañado por acciones brutales en el campo.