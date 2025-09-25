Viral Kades Mojokerto bailó Dangdut en la oficina del subdistrito, ciudadanos: ¡despedidos!

MojokertoVIVA – Un video con un hombre supuestamente el jefe de Tempuran Village, Distrito Sooko, Regencia Mojokerto, llamado Slamet, estaba bailando dangdut en la oficina del distrito de Sooko viral en las redes sociales.

En el video de Instagram @infomalanganSlamet parece absorto al balancearse con uno cantante. La acción también cosechó una variedad de reacciones de los ciudadanos.

Algunos evalúan el comportamiento no es apropiado en la oficina del gobierno, a pesar de que el ambiente es relajado y el entretenimiento.

«No es apropiado que esto esté en el espacio del gobierno, ¿hay algún otro lugar?«Comentó uno de los ciudadanos.

«La oficina del subdistrito debe ser para servir a la comunidad, no para una fiesta con un cantante. Si se le da un castigo de la agencia, no solo mutar o rechazar la posición, sino que es obligatorio disparar», escribió otro ciudadano.

«Depende de ti querer correr, querer ser Saweran, querer ir, pero no estés en este lugar de gobierno», Otro dijo.

Respuesta de Sooko Sub -District Head

Respondiendo a la multitud del video, el jefe del subdistrito de Sooko, Masluchman, dio una explicación. Dijo que la actividad ocurrió a fines de agosto pasado, precisamente cuando el evento que conmemora las vacaciones nacionales (PHBN).

Masluchman explicó que la existencia de la música de Electone en el evento provino de donaciones personales Kades Tempurán. Por cierto, Slamet tiene un grupo de música Dangdut que a menudo aparece en varios eventos.

«De hecho, hay electone, es decir, la ayuda del jefe de Tempurán de la aldea. Tiene un grupo de Dangdut. Los videos que circulan en las redes sociales son en realidad solo para bromear, no hay otro propósito», dijo Masluchman, citado el jueves 25 de septiembre de 2025.