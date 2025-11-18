¡Viral! Jóvenes en Bandung golpeados por la mafia, ¡las imágenes de CCTV revelan hechos impactantes!

Bandung, VIVA – Un incidente en Sukasari, ciudad de Bandung, Java Occidental, de repente llamó la atención del público después de que un joven llamado Zacky fuera acusado de golpear a un niño, lo que provocó que los residentes se enfurecieran. Sin tener tiempo para dar explicaciones, Zacky inmediatamente se convirtió en el blanco de las emociones de las masas; empujó, maldijo, hasta que la moto quedó dañada.

Pero la verdad finalmente se reveló después Imágenes de circuito cerrado de televisión viral en las redes sociales. En el video, está claro que el niño se cayó mientras peleaba por la pelota, luego su cabeza golpeó accidentalmente la motocicleta estacionada de Zacky. Incluso se vio a Zacky tratando de ayudar antes de que llegara la multitud y la situación empeorara.



Jóvenes de Bandung golpeados por una turba; imágenes de CCTV revelan hechos impactantes Foto : Captura de pantalla de redes sociales

La madre de Zacky, Anita, subió las imágenes de CCTV para limpiar el buen nombre de su hijo. Poco después, los padres del niño dieron aclaraciones y admitieron que solo conocieron la verdadera cronología después de ver circular el video.

«Resulta que no fue golpeado», dijo el hombre que se cree que es el padre del niño, admitiendo que sus emociones habían sido provocadas por la información que los residentes vieron en una cuenta de la red social Instagram @bandungterkini, el lunes (18/11/2025). (Reporte de Cepi Kurnia, tvOne, Bandung)

