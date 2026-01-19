¡Viral! Hay una casa de retiro para la Generación Z en Malasia, este es el precio

VIVA – La generación joven de hoy enfrenta presiones laborales y vitales sin precedentes. Las largas horas extras, los trabajos secundarios, las pasantías no remuneradas, los exámenes y la presión de las redes sociales hacen que muchos jóvenes se sientan agotados incluso antes de cumplir 30 años.

Lea también: El mercado laboral de 2026 es preocupante, los empleos de nivel inicial están desapareciendo uno por uno



Como respuesta a esta condición surgió un fenómeno único: “Generación Z Casa de retiro» en Gopeng, Malasia. Se le puede llamar un «salón pensión Khusus Generación Z”, retiro Ofrece un lugar para que la generación más joven escape por un momento de las presiones del trabajo y las rutinas modernas.

Ubicado en un entorno verde sereno, lejos del ajetreo y el bullicio de la ciudad, este retiro enfatiza la recuperación mental. Desplácese para obtener más información…

Lea también: ¿Por qué será cada vez más difícil para la Generación Z conseguir trabajo en 2026?



Lanzando desde NDTVEl concepto de «salón» es simple. Los participantes viven, comen y están libres de plazos, horarios u objetivos de productividad.

El objetivo principal es el descanso completo, la atención plena y la recuperación mental. Los costos son alrededor de 2.000 RM al mes, equivalente a 8,2 millones de IDR, y los participantes reciben alojamiento, comida y total libertad para descansar.

Lea también: Encuesta: La generación Z piensa que el trabajo es una «situación», ¿qué significa?



Su popularidad es evidente, ya que el retiro estuvo inmediatamente lleno durante el primer mes desde su apertura. Esto indica la gran demanda por parte de la generación más joven de un largo descanso del ajetreado trabajo.

Como es sabido, actualmente muchos miembros de la Generación Z enfrentan una alta presión laboral, largas jornadas laborales y una cultura que glorifica el estar ocupado sin fin. A menudo tienen varios trabajos a la vez, se enfrentan a objetivos cada vez mayores y están constantemente conectados digitalmente, por lo que la fatiga o el agotamiento aparecen más rápidamente que en generaciones anteriores.

Esta retirada de Malasia refleja lo que se está volviendo cada vez más evidente: el deseo de reducir el ritmo antes de que el agotamiento se vuelva permanente. La respuesta del público a este retiro fue muy positiva.

Muchos jóvenes consideran este programa no sólo un lujo, sino una necesidad para mantener la salud mental. Este retiro es también un claro ejemplo de que la generación más joven está empezando a dar prioridad al descanso y al bienestar mental.

Fenómenojubilación anticipada«Esto marca un cambio en la forma en que vemos el trabajo. Muchos de la Generación Z están empezando a buscar alternativas a la cultura del ajetreo que exige una productividad ilimitada. Este tipo de retiro está en línea con tendencias como el abandono silencioso, las interrupciones profesionales, los retiros espirituales, la atención plena y la vida lenta, que muestran un enfoque en el equilibrio de la vida y la estabilidad emocional en lugar de solo los logros materiales.