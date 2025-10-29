Viral Hay misteriosas manchas negras volando en el cielo, internautas: ¡Eso es desperdicio de fábrica!

SubangVIVA – Recientemente redes sociales está emocionado por su apariencia bulto negro volando misteriosamente en el cielo. Se sabe que el incidente quedó registrado en video y circuló ampliamente en las redes sociales. viral.

El incidente ocurrió en el distrito de Patokbeusi, Subang Regency, Java Occidental. Habitante Los residentes locales quedaron impactados por la aparición de trozos negros de espuma que flotaban en el cielo y descendían lentamente sobre los arrozales y las zonas residenciales.

Ilustración/Cielo nublado sobre la ciudad de Yakarta.

El incidente ocurrido el miércoles (29/10/2025) por la tarde fue grabado por varios vecinos y se volvió viral en las redes sociales. Inicialmente, muchos pensaron que la columna era una nube oscura o humo quemado, pero después de acercarse, los residentes descubrieron que el objeto era una espesa espuma negra con un fuerte olor similar a las aguas residuales o desechos industriales.

Varios residentes sospechan que la espuma negra es un desperdicio de las actividades fabriles alrededor de la zona industrial de Subang. Esto se debe a que el área del distrito de Patokbeusi está cerca de varias áreas industriales que tienen el potencial de producir desechos líquidos.

En respuesta a este incidente, el jefe del Servicio Ambiental de Java Occidental (DLH), Ai Saadiyah Dwidaningsih, afirmó que había enviado un equipo para investigar el origen y contenido de la misteriosa espuma. Subrayó que su partido realizará pruebas de laboratorio para determinar si la espuma es peligrosa para las personas y el medio ambiente.

«Hay que comprobarlo y comprobar si realmente contiene ingredientes peligrosos, necesitamos una prueba de laboratorio para demostrarlo», dijo Ai Saadiyah, citado por VIVA en Instagram. @fakt.indo Miércoles 29 de octubre de 2025.

Según él, si los resultados de la inspección muestran que la espuma proviene de actividades industriales, el gobierno impondrá sanciones estrictas a quienes hayan violado las normas ambientales. DLH también coordinará con el gobierno de Subang Regency para fortalecer la supervisión de los desechos de las fábricas en el área.

DLH West Java insta al público a no tocar ni tomar muestras de la espuma por su cuenta, ya que aún no se conoce el contenido de la sustancia. Los oficiales de campo tomarán inmediatamente muestras del material para realizar pruebas en el laboratorio ambiental provincial.

Hay misteriosas briznas negras volando en el cielo Foto : Captura de pantalla de Instagram @detik.indo