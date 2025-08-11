Viral Gibran no tenía varios ministros durante las ceremonias militares, Bahlil dijo esto

Yakarta, Viva – Ministro Recursos de energía y minerales (ESDM) Bahlil Lahadalia habló sobre ella no recibida por el vicepresidente Gibrán Rakabuming Raka por delante de la ceremonia de la fuerza operativa y honoraria militar el domingo 10 de agosto de 2025.

Bahlil tasa Esto es solo una cuestión de perspectiva de disparo. Afirmó partir y ir junto con Gibran usando Whoosh Fast Train.



Presidente y Vicepresidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto y Gibran Rakabuming Raka Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Oh, tomé la foto mal, ¿era un tren con Mas Gibran?

Entonces, Bahlil afirmó estar sorprendido porque Gibran era considerado no saludar y distanciarse por el ministro del gabinete.

«¿Y qué? ¿Cómo es que hay noticias que no son esa calidad?» Dijo.

Anteriormente, Viral en el video de las redes sociales que mostraba al vicepresidente Gibran Rakabuming Raka no saludó al ministro coordinador de infraestructura y antigüedad de Agus Harimurti Yudhoyono antes de la ceremonia del título de honor operativo y militar en el aeropuerto de Suparlan, comenzó Pusdiklatpassus, Batujar, West Bandung Regency, domingo por la mañana, agosto, 2025, 2025, comenzó el 1025.



El vicepresidente Gibran Rakabuming Raka visitó Pekanbaru, Riau.

El momento se registró cuando Gibran acaba de llegar a la ubicación del evento.

Gibran, que llevaba una camisa de safari marrón, pasó por varios funcionarios, incluido A míEl ministro de ESDM, Bahlil Lahadalia, el Ministro de Empoderamiento de la Comunidad Muhaimin Iskandar, y el Ministro Coordinador de la División de Alimentos Zulkifli Hasan. Ninguno de ellos Gibran saludó.

Gibran fue visto inmediatamente saludando al Fiscal General St. Burhanuddin al Jefe de Estado Mayor del TNI.