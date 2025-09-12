¡Viral! Foto de edición íntima de Sandy Walsh con los fanáticos, esta es la difícil respuesta del defensor del equipo nacional indonesio

VIVA – Player editado fenómeno fotográfico Equipo nacional Indonesia hizo un mundo virtual ruidoso recientemente. Sandy Walsh También se arrastró después de que la foto fue manipulada hasta que fue como ser posada con una intimidad con una fanática.

El defensor principal de Garuda reacciona en voz alta. Sandy afirmó que estaba muy perturbado por las fotos falsas y les pidió a los fanáticos que dejaran de hacer ediciones que pudieran causar malentendidos.

«Le pido a la gente que no edite mis fotos usando IA para no mencionar malentendidos en el futuro», dijo Sandy Walsh en su Instagram personal.

No solo Sandy, otros dos jugadores, Rizky ridho Y Justin HubnerTambién transmitiendo ansiedad. Ridho incluso les recordó a los fanáticos que fueran más educados, mientras que Hubner fue víctima de ediciones extremas que lo mostraron como si besara a un fanático.

Este fenómeno es claramente inquietante porque llega a momentos cruciales. Equipo nacional indonesio En medio de la preparación para enfrentar el partido decisivo en las clasificatorias de la Copa Mundial de 2026 contra Arabia Saudita e Irak.

El propio Sandy dio unas firmas al bloquear la cuenta que estaba creando o difundiendo la edición de fotos. Esta actitud se convierte en un mensaje claro de que la privacidad y el buen nombre del jugador no deben jugarse, especialmente por formas manipuladoras que conducen al acoso.