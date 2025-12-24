¡Viral! Foto de Aura Kasih y Ridwan Kamil supuestamente de vacaciones juntos en el extranjero

Jacarta – Las redes sociales vuelven a estar repletas de novedades de Ridwan Kamil Y Aura Kasih. Recientemente, se ha informado a menudo que los dos tienen una relación especial a pesar de que Ridwan Kamil sigue siendo el marido de Atalia Praratya.

En la carga en Instagram @gosip_danu se pueden ver varias fotos que muestran a un hombre y una mujer, supuestamente Aura Kasih y Ridwan Kamil, que se encuentran en el extranjero. ¡Vamos, desplázate más!

En la foto, se ve a la mujer sospechosa de ser Aura Kasih vestida con ropa informal con una camiseta blanca y una falda marrón. A aproximadamente un metro de él, había un hombre que se parecía mucho a Ridwan Kamil, vestido con una camisa azul, pantalones blancos y un sombrero blanco.

Los dos estaban frente al restaurante del edificio naranja.

En otra foto se puede ver a la pareja caminando juntos. Ambos parecen estar en Italia, como se ve por la bandera en la parte superior del restaurante y los idiomas en el cartel del restaurante.

Ridwan Kamil y Aura Kasih

Aura Kasih aparentemente subió exactamente la misma foto que los paparazzi. En su cuenta personal de Instagram, Aura Kasih compartió una foto el 30 de diciembre de 2023 con la misma ropa y fondo que en la foto viral.

Estas fotos despertaron la curiosidad de muchos internautas sobre cuándo Aura Kasih y Ridwan Kamil realmente tenían una relación especial. No pocos también criticaron a ambos.

«Te extraño R, pensé que R siempre era Roberts, Ronaldo o quien fuera blanco. Ya conoces a Rid One», comentó un internauta.

«No es de extrañar que AK alcance su mejor momento en 2023. Tiene una casa de lujo de 50 mil millones de dólares, aunque ya no tiene muchos trabajos», dijo otro.

«Estoy realmente decepcionado, ¿no te arrepientes? Lo has perdido todo», dijo el internauta.

Mientras tanto, Ridwan Kamil habló y se disculpó a través de una publicación en su Instagram.

Respondiendo a los numerosos rumores indirectos, Ridwan Kamil admitió que a menudo cometió errores y pecados durante su matrimonio con Atalia Praratya. Por lo tanto, Ridwan Kamil entiende que al final Atalia Praratya pidió separarse de él.

«Reconozco que durante 29 años de matrimonio cometí muchos errores y pecados hacia mi esposa Atalia, por eso esta separación es su derecho a ser feliz en su vida sin mí en ella», explicó.