¡Viral! Excavando oro en sus propias tierras, dos residentes incluso se enfrentaron a 5 años de prisión y una multa de 100 mil millones de IDR

Regencia SukabumiVIVA – Dos residentes del distrito de Cikakak, Sukabumi Regency, tuvieron que lidiar con ley después de ser atrapado minando que no es en la propia tierra sin permiso oficial.

Las acciones de los dos fueron reveladas después de que la policía de Sukabumi llevara a cabo una redada en el bloque Pasir Gombong, en la aldea de Ridogalih, que se sabía que era el lugar de la actividad. minería lo salvaje.

El jefe de policía de Sukabumi, AKBP Samian, dijo que los sospechosos llevaban a cabo actividades mineras utilizando un sistema cooperativo entre el propietario de la tierra y el responsable de la mina. Aunque fue hecho en tierra Personalmente, esta actividad todavía está catalogada como minería ilegal porque no cuenta con un permiso de negocio minero (IUP).

«Los perpetradores actuaron gracias a la cooperación del propietario de la tierra y del responsable de la mina. Entonces el propietario de la tierra preparó el lugar, mientras que el responsable de la mina preparó las instalaciones y la infraestructura minera. Luego se llevó a cabo el levantamiento, el procesamiento, la selección y se obtuvieron varios gramos de oro», dijo el jefe de policía AKBP Samian, citado por VIVA en Instagram. @fakt.indo Domingo 26 de octubre de 2025.

La policía confisca decenas de sacos de piedra y equipos de minería

Durante esta operación, la policía logró confiscar 33 sacos de rocas mezcladas con tierra sospechosa de contener oro, un martillo con brocas, dos linternas frontales y un paquete de guantes como pruebas de actividades mineras ilegales.

El jefe de policía enfatizó que esta actividad no sólo daña al estado, sino que también tiene el potencial de poner en peligro la seguridad pública y dañar el medio ambiente circundante.

«Esta minería preocupa a los residentes porque se lleva a cabo sin normas de seguridad y sin supervisión técnica. El riesgo de deslizamientos de tierra y contaminación ambiental es muy alto», afirmó Samian.

Dos sospechosos ahora están imputados en virtud de la Ley Número 3 de 2020 sobre Minería de Minerales y Carbón (UU Minerba). Según el artículo aplicable, los autores de actividades mineras sin permiso se enfrentan a una pena máxima de 5 años. prisión y una multa de hasta 100 mil millones de IDR.

«Contra los sospechosos aplicamos la Ley nº 3 de 2020 sobre Minería de Minerales y Carbón. Los autores de minería sin permiso se enfrentan a una pena máxima de 5 años de prisión y una multa de hasta 100.000 millones de IDR», explicó.



Excavando oro en su propia tierra, dos residentes incluso fueron amenazados con prisión Foto : Captura de pantalla de Instagram @detik.indo

Actualmente, los dos sospechosos todavía están siendo sometidos a más exámenes en la Jefatura de Policía de Sukabumi para revelar la posibilidad de que otras partes estuvieran involucradas en las actividades mineras.