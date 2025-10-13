¡Viral! Esta mujer indonesia gana un salario de 8 millones de IDR a la semana simplemente empujando un carrito de supermercado australiano

AustraliaVIVA – Recientemente hubo un video que muestra a una persona. empleado Los indonesios que trabajan en Australia están recolectando carretilla compras viral en las redes sociales. En un breve video subido a Instagram se puede ver a una persona mujer trabajando en el estacionamiento de un centro comercial mientras organiza y empuja pilas de carritos.

El video se convirtió en un punto culminante público porque el narrador del video dijo que este simple trabajo pagaba 380 mil IDR por hora, e incluso podría llegar a 500 mil IDR por hora si se hacía los domingos.

“Trabajar en Australia sólo recoge carros como éste, muchachos. El salario es de 380.000 IDR por hora. El salario es de 380.000 IDR por hora. Sí, el domingo Rp. 500.000. «Trabajar en Australia es simplemente coleccionar carritos como este». dijo la mujer en el video subido por Instagram @lagi.viral citado por VIVA lunes 13 de octubre de 2025.

No sólo eso, también se dice que los ingresos de estos trabajadores pueden alcanzar hasta 8 millones de IDR por día, o alrededor de 800 dólares australianos. Muchos internautas se sorprendieron y sintieron curiosidad: ¿es cierto que con solo recolectar carritos se puede generar tanto dinero?

“Tipo. «El salario semanal es de hasta 8 millones de IDR por semana», tAgradeció a la mujer.

La carga inmediatamente generó varias reacciones por parte de los internautas. Algunos afirman estar asombrados por los altos salarios en Australia, mientras que otros dudan de la veracidad de las afirmaciones. salario que fantástico.

“«El salario también es alto, simplemente empujar un carrito de supermercado puede costar 8 millones de IDR, más que el salario mínimo en Yakarta», Escribió los comentarios de los internautas en la carga.

No solo eso, el vídeo generó muchos comentarios de indonesios interesados ​​en trabajar en el extranjero. Muchos consideran que estos trabajos sencillos y bien remunerados son muy tentadores. Sin embargo, muchos también destacan que el coste de vida en Australia también es alto.

Esta mujer indonesia gana un salario de 8 millones de IDR a la semana simplemente empujando un carrito de supermercado Foto : Captura de pantalla de Instagram @lagi.viral

«El costo de vida allí también es alto. Si realmente quieres vivir allí tienes que trabajar, sí, aunque el trabajo allí es mejor, tienes que reunir mucho capital». intervino otro internauta.

Los vídeos virales sobre trabajadores recolectores de tranvías en Australia con un salario de 380.000 rupias por hora no son del todo erróneos, pero deben verse en proporción.